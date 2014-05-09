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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

طبرسا:

توسعه اقتصادی گلستان نیازمند حضور بخش خصوصی است/ آمادگی سرمایه گذاران برای فعالیت در بندرخواجه نفس

توسعه اقتصادی گلستان نیازمند حضور بخش خصوصی است/ آمادگی سرمایه گذاران برای فعالیت در بندرخواجه نفس

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیر کل اقتصاد و دارایی استان گلستان گفت: یکی از بهترین راه های توسعه اقتصادی استان گلستان بخش خصوصی است که می تواند در تجهیز زیر ساخت ها نقش مهمی را ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا شامگاه پنجشنبه در نشست اصناف و حرفه ورزان استان با وزیر راه و شهرسازی، ابراز کرد: وجود مرزهای آبی و بنادری همچون خواجه نفس ،کریدور شمال به جنوب و فرودگاه بین المللی که می تواند حمل بار را از طریق هوایی انجام دهد از جمله ظرفیت های مهم گلستان است.

وی افزود: در حال حاضر ایستگاه تخلیه و بار گیری اینچه برون حدود پنج متقاضی سرمایه گذاری دارد و می تواند پایانه بارگیری را در این منطقه با 235 میلیارد تومان ایجاد کند که این امر در توسعه اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می کند.

طبرسا ادامه داد: همچنین یکی دیگر از سرمایه گذاران به نام شرکت نفت بارانی نیز برای راه اندازی بندر خواجه نفس اعلام آمادگی کرده تا بتواند در این بندر سرمایه گذاری کند.

وی با بیان اینکه نیازمندیم تا برای توسعه استان سرمایه گذاران خارجی را به سمت منطقه ویژه اقتصادی اترک سوق دهیم، تصریح کرد: این منطقه از مناطق مهم در گلستان به شمار می رود که باید برای جذب سرمایه گذاران به این سمت تلاش نماییم.

کد مطلب 2287991

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