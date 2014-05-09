دولت قوانین سخت گیرانه برای منابع انرژی در نظر گیرد/ پایین بودن سطح کیفی رشته های مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الله عامری شامگاه پنجشنبه در نشست اصناف و حرفه ورزان استان با وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر این که در حال حاضر وضعیت بتن در کشور بسیار نابسمان است و باید در این زمینه بررسی های لازم انجام شود، ابراز کرد: باید تلاش کنیم تا الگویی را برای وضعیت بتن تدوین کنیم، به همین منظور در حال تهیه و تدوین تفاهم نامه ای در راستای کل مصالح ساختمانی از جمله بتن هستیم.

وی افزود: هم اکنون در کشور هدر رفت زیادی در منابع کشور از جمله بتن وجود دارد که اگر متوقف نشود ساختار نظام مهندسی کشور متلاشی می شود.

عامری با بیان اینکه سالانه بین 40 تا 50 درصد هدر رفت انرژی در کشور داریم، بیان داشت: این میزان برابر با 150 هزار میلیارد تومان هدررفت منابع انرژی در کشور است لذا وزارتخانه‎ها می توانند همکاری کنند تا کارهای اساسی در این حوزه صورت بگیرد.

وی افزود: دولت در بخش منابع انرژی باید قوانین سختگیرانه‎ تری را اجرا کند تا بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم، همچنین در این زمینه نیازمند تدوین یک برنامه 20 ساله هستیم.

عامری با بیان اینکه نظام فنی اجرایی دولت و بخش خصوصی باید تعریف شود، افزود: اگر به آنچه قانون در ساختمان‎سازی اشاره کرده دست پیدا نکنیم 124 میلیارد تومان مصرف انرژی در کشور وجود دارد که حدود 40 تا 50 درصد هدررفت انرژی را شامل می‎شود.

این مسئول سطح کیفی دانشگاه ها را برای تربیت مهندسان پایین دانست و عنوان کرد: دانشگاه های کشور باید مهندسانی قوی تر را تربیت کنند تا در عرصه های بین المللی به خوبی وارد شوند.

وی خواستار حمایت مالی دولت از پیمانکاران شد و اظهار داشت: متاسفانه دولت از پیمانکاران حمایت خوبی نکرد که البته بخشی از این مشکلات به خاطر بالا رفتن ارز و تحریم ها بوده است و اگر مهندسان نمی توانند پروژه های بزرگ را در کشورهای دیگر به دست بگیرند حداقل با حمایت دولت بتوانند وارد پروژه های کوچک شوند.

عامری با بیان اینکه پروانه اشتغال مهندسی باید به‎روزرسانی شود، ابراز داشت: مهندسانی که دانش‎نامه مهندسی دارند اما استفاده بهینه از آن نمی‎کنند و پس از سال‎ها به این عرصه ورود می‎کنند سبب شده تا عرصه رقابت کمی سخت شود.