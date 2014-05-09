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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۳۵

مرتضوی:

بهسازی بافت فرسوده گلستان نیازمند کمک مدیران استانی و کشوری است

بهسازی بافت فرسوده گلستان نیازمند کمک مدیران استانی و کشوری است

گرگان – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان گفت: گلستان دارای بافت فرسوده و تاریخی بسیار زیادی است که بازسازی آنها نیازمند کمک مدیران استانی و کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مرتضوی شامگاه پنجشنبه در نشست اصناف و حرفه ورزان استان با وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: با توجه به ظرفیت هایی که در قانون برای بافت فرسوده دیده شده است هرساله باید 10 درصد این بافت مورد بهسازی قرار گیرد که در گلستان به این امر توجه زیادی نشده است.

وی افزود: در چند سال گذشته تنها حدود 10 درصد از بافت فرسوده استان مورد بهسازی قرار گرفته است و این در حالی است که در کشور به این موضوع توجه جدی شده است.

این مسئول ادامه داد: برای احیا این بافت نیازمند بسته های تشویقی برای حضور سرمایه گذاران هستیم  تا بتوانند در این حوزه ورود پیدا کنند.

مرتضوی با بیان اینکه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده هیچ سودی برای سازنده ندارد، تصریح کرد: مسئولان کشوری باید نگاه  مثبت و سازنده ای را به صنعت ساختمان داشته باشند.

رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان با اشاره به مسئله بیمه، اظهار داشت: بستر سازی های لازم در این زمینه صورت نگرفته است و باید به ترتیبی انجام شود که بتوانیم کارگران را بیمه کنیم چرا که در حال حاضر نمی توانیم به یکباره تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

کد مطلب 2287993

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