قرآن باید در تمام امور زندگی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی بردبار شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران داشت: انقلاب اسلامی با تبعیت از اهل بیت زمینه را برای رجعت مردم به قرآن فراهم کرد، مردم ایران بعد از دو یا سه دهه از انقلاب چنان با قرآن مانوس شده اند که قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و امیدواریم ادامه دهنده این راه نورانی باشند.

حجت الاسلام بردبار با عنوان اینکه قرآن به عنوان اصلی ترین هدایتگر در دین اسلام مطرح است، تصریح کرد: برای تربیت فرزندان به وسیله قرآن نیازمند بستر سازی در جامعه هستیم تا به این وسیله انسان ها بر نفس خود غلبه کنند.

وی افزود: ما نباید در زمینه مفاهیم قرآن غفلت کنیم و باید تمامی جوانب را در نظر بگیریم؛ باید بتوانیم قرآن را وارد همه عرصه ها کنیم و دوره جدیدی را برای توجه به قرآن آغاز کنیم.

این مسئول با بیان این که نباید در زمینه ترویج قرآن توقفی کرد، ادامه داد: باید بسترهای لازم برای ایفای نقش هدایت‏گری قرآن فراهم شود و برای نیل به چنین هدفی حلقه‏ های صالحین در سازمان بسیج مستضعفین راه‌اندازی شدند.

وی با عنوان اینکه بسیج به عنوان دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین تحت نظارت مقام معظم رهبری فعالیت می کند، اظهار کرد: بسیج نهاد متصل به ذات انقلاب اسلامی ایران و بطن حقایق دینی است، بسیج ادامه‏ دهنده روح قرآن و پرورش‏ دهنده فضایل اخلاقی و انسانی در جامعه است.

مدیر دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: خوشبختانه اقوام و مذاهب در استان گلستان با وحدت در کنار یکدیگر زندگی می ‏کنند و همچنین باید بسترهای لازم برای ایفای نقش هدایت‏گری قرآن فراهم گردد.