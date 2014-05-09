25 مسجد در مینودشت و گالیکش آماده حضور معتکفین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خلیل سفیر حسینی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران ابراز داشت: اعتکاف فرصت مناسبی است برای بررسی و محاسبه نفس تا افراد در این ایام بتوانند خود را در برابر گناهان بیمه کنند.

وی با اشاره به اینکه برای این ایام حدود 25 مسجد در شهرستان های مینودشت و گالیکش در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود که در این ایام بیش از 1500 نفر در مساجد این دو شهرستان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کنند.

حجت الاسلام سفیر حسینی هزینه ثبت نام را بین 15 تا 20 هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: ثبت نام برای اعتکاف در مساجد تعیین شده انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های این ایام بیان داشت: در این ایام برنامه های فرهنگی متفاوتی از جمله برگزاری جشن میلاد حضرت علی (ع)، برگزاری دعای توسل و زیارت عاشورا ، برگزاری وفات حضرت معصومه (س)، ختم صلوات ، ارائه پیامهایی از شهداء و برگزاری گفتمان های دینی از جمله برنامه ها در این ایام است.

مدیر تبلیغات اسلامی مینودشت عنوان داشت: در این ایام پنج مبلغه و مبلغ از قم دعوت شده اند تا در کنار روحانیون مساجد فعالیت نمایند

برای انتخاب راه درست نیازمند توجه به قرآن هستیم

در ادامه مدیرمسئول موسسه تدبر در کلام وحی قم گفت: برای درست انتخاب راه درست در مسیر زندگی نیازمند توجه به قرآن هستیم که باید بتوانیم نوع حرکت به سوی حق تعالی را خودمان انتخاب می‏کنیم .

حجت الاسلام علی صبوحی، تدبیر نکردن در قرآن کریم را نقطه آغاز انحرافات دانست و ابراز داشت: باید تلاش کنیم تا با درک مفاهیم و تدبر، زمینه انحراف را در جامعه اسلامی از بین ببریم.

وی با عنوان اینکه اهمیت تدبر در قرآن کریم توسط بزرگان دین مورد تاکید قرار گرفته است، عنوان داشت: بزرگان دین در راستای ایجاد این نگاه ضابطه‏ مند تلاش کردند و و در واقع قرائت و حفظ قرآن دو راه تدبر در قرآن است که بسیار اهمیت دارد.



مدیرمسئول موسسه تدبر در کلام وحی قم تاکید کرد: باید از سرنوشت این کشورها عبرت گرفته و از قرآن فاصله نگیریم زیرا قرآن کتاب معرفت و نشان‏دهنده خط مشی ماست.