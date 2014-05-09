اشتباهات داوری در باخت تیم فوتسال گلستان تاثیر گذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی شامگاه پنجشنبه پس از شکست برابر تیم فوتسال آفاق فیروزکوه در جمع خبرنگاران گفت: در دو نیمه و به ویژه نیمه اول چند موقعیت گلزنی داشتیم که استفاده نکردیم. اگر بازی را می بردیم با یک بازی کمتر صدرنشین می شدیم اما الان به ته جدول رفتیم.

بابایی در مورد تاثیر قضاوت داوران در شکست این تیم اظهار داشت: اشتباهات داوری 50 درصد و 50 درصد دیگر اشتباهات خودمان در شکست موثر بود. من تا به حال در مورد داوری ها صحبت نمی کردم اما داوران در دو صحنه ای که گل های پنجم و ششم را خوردیم اشتباه کردند.

وی افزود: من در طول بازی به داور کاری ندارم و کار خودم را انجام می دهم. البته شرایط جسمی من هم مساعد نیست و زیاد نمی توانم کنار زمین بایستم.

بابایی با اعلام اینکه اشتباهات داوران نتیجه بازی را عوض کرد تصریح کرد: ما همیشه با داوران مشهدی مشکل داریم. در گروه ما دو تیم از مشهد هستند و برنامه ریزی فدراسیون نباید طوری باشد که داوران مشهدی برای ما قضاوت کنند.

وی در رابطه با بازی پایین تر از حد انتظار بازیکنان گفت: امروز بچه ها خوب کار نکردند و در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند دلیلش را نمی دانم چیست چون خسته هم نبودند.

حسین بابایی که تیمش در دو دقیقه پایانی دوبار گل خورد خاطرنشان کرد: گل هایی که در دقایق آخر خوردیم باعث ایجاد استرس در بین بازیکنان شد و این عاملی شد که نتوانند نتیجه را جبران کنند.

سرمربی تیم فوتسال شهدای جلین گلستان در مورد عدم استفاده از دروازه بان شماره یک این تیم اذعان کرد: دروازه بان اول ما "ابوذر تازیکه" است که به دلیل مشکل انضباطی باشگاه او را با یک جلسه محرومیت روبه رو کرده بود و به همین دلیل امروز از دروازه بان دوم استفاده کردیم.

بابایی در پاسخ به این سوال که چرا در دقایق آخر تیم را 5 نفره نکرده است توضیح داد: تیم ما پیراهنی که همرنگ دروازه بان باشد ندارد و نتوانستیم تیم را 5 نفره کنیم. دو ماه است که این مساله را می گویم و باید این موضوع بررسی شود.

وی در پایان گفت: تمام تلاش خود را می کنیم که ابتدا از گروه خود صعود کنیم و بعد از آن به لیگ دسته یک راه پیدا کنیم.

گفتنی است از هفته پنجم رقابت های لیگ دسته دو فوتسال در گروه الف، بازی تیم های شهدای جلین گلستان و آفاق فیروزکوه با نتیجه 6 بر 5 به سود تیم میهمان خاتمه یافت.