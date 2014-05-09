به گزارش خبرنگار مهر، رسول کرمی شامگاه پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل یاران اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنعت مشکلات بسیاری برای حضور در لیگ برتر داشت، اظهار داشت: باید بگویم که این مسابقه بازی بسیار دشواری برای دو تیم به شمار میرفت و هر دو تیم تلاش میکردند که در این مسابقه به پیروزی برسند.
وی افزود: ما تا دقایقی قبل از مسابقه شرایط بدی داشتیم و به دلیل مشکلات مالی، توان حضور در مسابقات را نداشتیم اما فدراسیون این مشکلات را تا حدودی برطرف کرد و باید بگویم نتیجه باخت ما، غیر قابل انتظار نبود.
مدیرعامل باشگاه صنعت کشاورزی مبارکه با بیان اینکه برخی بازیکنان این تیم هنوز موفق به حضور در لیگ برتر نشدهاند، بیان داشت: مشکلات اداری باعث شد که نتوانیم از همه بازیکنان خود در این مسابقه استفاده کنیم اما آنها در بازیهای آینده برای ما به میدان میرود.
وی ادامه داد: هدف نخست ما در فصل جاری بومیگرایی بوده و بازیکنان ما همه بومی هستند اما این بازیکنان از تجربه کافی برخوردار نبوده و برای بهبود شرایط، نیاز به حمایت داریم با این حال تلاش میکنیم که در ادامه بهتر نتیجه بگیریم.
کرمی خاطرنشان کرد: گروهبندی مسابقات لیگ برتر در سال جاری ما را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و ما باید کاری کنیم که از این شرایط استفاده کنیم اما بهتر بود که در گروهبندی مسابقات، تجدید نظری صورت میگرفت.
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