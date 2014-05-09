آغاز هفته خوابگاه ها از فردا/ تشویق خیرین برای ورود به عرصه خوابگاه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته خوابگاههای دانشجویی" از فردا شنبه 20 لغایت 26 اردیبهشت ماه سال 1393 با شعار " خوابگاه سازی ارزش اسلامی – نیاز ملی و با رویکرد: اقتصاد مقاومتی ، برون سپاری خوابگاههای دانشجویی و سلامت روح و جسم برگزار می شود .
یکی از اهداف برگزاری هفته خوابگاههای دانشجویی، جلب توجه جامعه نسبت به موضوع مهم خوابگاهها و اسکان دانشجویان، جلب کمکهای دولتی و غیردولتی و تشویق خیرین برای ورود به این عرصه است.
در حال حاضر، ظرفیت خوابگاههای دولتی در وزارت علوم حدود 228 هزار نفر است که 116 هزار و 500 نفر "دخترانه" و 109 هزار نفر "پسرانه" است و 2500 ظرفیت نیز به دانشجویان متاهل اختصاص یافته است.
براساس این گزارش، علاوه بر این حدود 23 هزار نفر نیز ظرفیت در خوابگاههای غیردولتی (خودگردان) وجود دارد که توسط بخش خصوصی و با نظارت و مجوز وزارت علوم اداره میشود.
اسامی روزهای هفته خوابگاهها در سال 93
شنبه20اردیبهشت: دانشجو پیشرو در اصلاح الگوی مصرف
یکشنبه 21اردیبهشت: ورزش و نشاط و غنی سازی اوقات فراغت
دوشنبه22اردیبهشت: زندگی جمعی، تعامل ومشارکت دانشجو در مدیریت خوابگاه
سه شنبه23اردیبهشت: خوابگاه فرصتی برای تعامل فرهنگی، انسجام و وحدت ملی
چهارشنبه24اردیبهشت:خوابگاه، خانواده، ایمنی و سلامت
پنج شنبه25اردیبهشت: پویایی فکر، کارآفرینی و آینده روشن
جمعه 26اردیبهشت: خوابگاه و پشتوانه مردمی(سنت حسنه وقف- سرمایه گذاری)
نظر شما