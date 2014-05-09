سید کاظم دلخوش در گفتگو با مهر با اعلام اینکه فعلا دولت تصمیم جدی برای تشکیل کمپین انصراف از یارانه نگرفته است، گفت: از ابتدا هم تصمیم بر این بود که دولت از مردم بخواهد که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، زیرا پرداخت یارانه فعلی به مردم نصف آن رقمی است که در نتیجه آزادسازی حاصل می شود و این خسارت به خود مردم وارد می گردد.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این مطلب که می توان گفت که منابع تامین یارانه نقدی به نوعی از پول مردم و منابع مختلف که متعلق به مردم است، تامین می شود، تصریح کرد: قطعا در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها، دولت باید فکرهای دیگری کند و راهکارهای دیگری را بیابد تا همکاری مردم هم بیشتر شود.

وی تاکید کرد که در مورد اجرای هدفمندی یارانه ها فقط باید یک نفر به عنوان سخنگو مسائل را برای مردم مطرح کند تا نگرانی های مردم از بین برود و اخبار مختلف باعث تشویش اذهان عمومی نگردد، زیرا صحبت های مختلف و برخی اقدامات و کج سلیقگی ها نگرانی هایی را برای مردم ایجاد می کند.

دلخوش به موضوع افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات در شرایطی که دولت قصد ساماندهی یارانه بگیران را دارد، اشاره و عنوان کرد: این کج سلیقگی ها و اقدامات، نگرانی هایی را در جامعه ایجاد می کند، بر این اساس باید سلیقه ای عمل کردن در دستگاه های اجرایی از بین برود، زیرا این اقدامات باعث می شود که بخشی از مردم که قصد همکاری به دولت را دارند، دچار تردید شوند.

وی با تاکید بر این نکته که در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها دولت باید روش ها و شیوه های دیگری را در پیش بگیرد، افزود: در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مجلس پیش بینی کرده است که اگر فردی برای دریافت یارانه نقدی اطلاعات غلط به دولت بدهد، تا 3 برابر مبلغ یارانه نقدی دریاقتی جریمه خواهد شد، با این وجود و علی رغم این مصوبه مجلس، دولت چنین برنامه ای ندارد و در این شرایط اقداماتی اینچنینی عجولانه است.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت و مجلس لازم است که از برخی کج سلیقگی ها جلوگیری کنند تا مردم در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، مردم همکاری بیشتری با دولت داشته باشند، اگر به دولت در این زمینه کمک نشود، دولت دچار آسیب هایی خواهد شد.