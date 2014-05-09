کتاب تحلیل و بررسی موسیقی سنتی کلاسیک در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پنجشنبه شب با حضور محمد کرم اللهی رئیس حوزه هنری استان قزوین و محمد علی حضرتی ها مشاور فرهنگی استاندار در محل حوزه هنری تبلیغات اسلامی برگزار شد از کتاب" تحلیل و بررسی موسیقی کلاسیک سنتی قزوین" نوشته حسین میثمی رونمایی شد.



این کتاب در 436 صفحه و در پنج فصل با تیراژ 2500 جلد توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چاپ و منتشر شده است.



محمدعلی حضرتی ها، پژوهشگر و منتقد ادبی در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: این کتاب دارای یک نگرش علمی است که با پرهیز از روش عامه پسند به اثری بسیار ستودنی تبدیل شده است.



وی افزود: نویسنده در این کتاب با استفاده از دو مدل علمی مریام و رایس، به بررسی بینش، رفتار و صدا در حوزه موسیقی کلاسیک قزوین پرداخته است.



مشاور فرهنگی استاندار تصریح کرد: نویسنده در این کتاب با بررسی طیف های متعدد خوانندگان حرفه ای و غیر حرفه ای، نوازندگان و سازهای موسیقی را به تفکیک بررسی کرده که این شیوه به این اثر ویژگی خاصی بخشیده است.



وی تصریح کرد: دکتر میثمی این مجموعه را با بررسی آثار و نگارگری های بازمنده از عصر صفویه گرد آوری کرده است که علیرغم کمبود منابع پژوهشی این کتاب تصویری دقیق و علمی از موسیقی کلاسیک قزوین ارائه می دهد.



کتاب تحلیل و بررسی موسیقی سنتی کلاسیک بخشی از یک مجموعه سه جلدی تحت عنوان دایرة المعارف هنر قزوین است که دو اثر دیگر آن با نام های تاریخ هنر نقاشی و تاریخ تعزیه قزوین در آینده رونمایی خواهد شد.

