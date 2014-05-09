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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

ثبت نام حوزه دانشجویی شریف تا 22 اردیبهشت ادامه دارد

ثبت نام حوزه دانشجویی شریف تا 22 اردیبهشت ادامه دارد

حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تا 22 اردیبهشت ماه از دانشجویان علاقمند این دانشگاه و دانشگاه های دیگر ثبت نام می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دوره چهارم حوزه دانشجویی شهید شریف (دانشگاه صنعتی شریف) از 15 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 22 اردیبهشت ادامه دارد.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت این حوزه دانشجویی به نشانی  hd.sharif.ir مراجعه کنند.

متقاضیان می‌توانند سوالات خود پیرامون شرایط پذیرش، آشنایی با حوزه، نظام آموزشی را حضوری در ساعات مشخص شده مطرح کرده و یا با شماره  66164010-021 تماس حاصل کنند.

براساس این گزارش: حوزه‌ شهید شريف، از زمستان سال تحصیلی 90-89 با شعار مهیا نمودن بستری جهت رشد جامع، تمدن‌گرا و زندگی‎ساز دانش‌جویان نخبه دانشگاه‌های تهران، بالأخص دانشگاه صنعتی شریف، با مرور تجربه های مشابه و بهره گيري از توان‌مندي‌های پژوهش‌گران حوزه علميه قم، حق‌ تأسیس شده است.

کد مطلب 2288016

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