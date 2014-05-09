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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۳۰

واحدی:

ساماندهی حریم ساحل به دلیل نداشتن سند ممکن نیست

ساماندهی حریم ساحل به دلیل نداشتن سند ممکن نیست

بابلسر - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری گفت: به دلیل نداشتن سند مالکیت نمی توانیم حریم 60 متری ساحل را ساماندهی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر پنجشنبه در نشست بررسی طرح های سالم سازی دریا در بابلسر گفت: بحث حقوقی دریا در استان در محاکم قضایی مطرح است و آنها نیز درگیر این مسئله شده اند.

وی عنوان کرد: نگاه به ساحل استانی نباید باشد زیرا خدماتی که صورت می گیرد، ملی است و این امر کار را برای ما سخت تر کرده است.

سید کریم سجادی فرماندار بابلسر نیز گفت: با داشتن 27 کیلومتر نوار ساحلی در این شهرستان ما فقط سال گذشته  17 طرح سالم سازی دریا در سواحل این شهرستان داشتیم.

فرماندار بابلسر در ادامه گفت : در سال گذشته بیشترین مسافرین ماندگار استان در شهرستان بابلسر بوده است و امسال نیز با ورود یک میلیون خودرو در نوروز، سال خوبی را از نظر گردشگری شروع کرده ایم.

وی در ادامه گفت : مشکل زیر ساخت دریا، نداشتن متولی خاصی برای دریا، مشکلات اعتباری، ابزار و امکانات ناکافی، نداشتن نجات غریق کافی از عمده ترین مشکلات سواحل بابلسر است.

وی در پایان با اشاره به نقش فرهنگ در جامعه گفت : فرهنگ استفاده از دریا و ساحل در کشور باید نهادینه شود و امیدواریم صدا وسیما و جراید بتوانند این نقش را در فرهنگ سازی ایفا کنند.

کد مطلب 2288018

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