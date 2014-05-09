ساماندهی حریم ساحل به دلیل نداشتن سند ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر پنجشنبه در نشست بررسی طرح های سالم سازی دریا در بابلسر گفت: بحث حقوقی دریا در استان در محاکم قضایی مطرح است و آنها نیز درگیر این مسئله شده اند.

وی عنوان کرد: نگاه به ساحل استانی نباید باشد زیرا خدماتی که صورت می گیرد، ملی است و این امر کار را برای ما سخت تر کرده است.

سید کریم سجادی فرماندار بابلسر نیز گفت: با داشتن 27 کیلومتر نوار ساحلی در این شهرستان ما فقط سال گذشته 17 طرح سالم سازی دریا در سواحل این شهرستان داشتیم.



فرماندار بابلسر در ادامه گفت : در سال گذشته بیشترین مسافرین ماندگار استان در شهرستان بابلسر بوده است و امسال نیز با ورود یک میلیون خودرو در نوروز، سال خوبی را از نظر گردشگری شروع کرده ایم.



وی در ادامه گفت : مشکل زیر ساخت دریا، نداشتن متولی خاصی برای دریا، مشکلات اعتباری، ابزار و امکانات ناکافی، نداشتن نجات غریق کافی از عمده ترین مشکلات سواحل بابلسر است.

وی در پایان با اشاره به نقش فرهنگ در جامعه گفت : فرهنگ استفاده از دریا و ساحل در کشور باید نهادینه شود و امیدواریم صدا وسیما و جراید بتوانند این نقش را در فرهنگ سازی ایفا کنند.