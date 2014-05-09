به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه علاوه بر عرضه انواع مواد شوینده و پاك كننده ، محصولات سلولزي و بهداشتی، آرایشی ، محصولات محافظتي پوست، مو و رنگ مو ،عطر، ادوكلن و اسپری ،خوشبو كننده و محصولات بهداشتی منزل، مواد اوليه واسطه ای،خدمات بازرگانی و مشاوره ای؛ انواع دستگاه ها ،صنایع ، تجهیزات و ماشین آلات این حوزه هم به معرض دید عموم گذاشته می شود.



در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین، 200 شرکت داخلی و 37 شرکت خارجی حضور و مشارکت دارند. در نمایشگاه امسال علاوه بر شرکت های داخلی شرکت ها و نمایندگانی از 13 کشور مختلف جهان شامل ؛ ترکیه، آلمان ، چین ، فرانسه ، کانادا ، اسپانیا ، یونان ، مصر ، مالزی ، هنگ کنگ ، کره جنوبی، امارات، و هندوستان نیز جدید ترین تولیدات و خدمات خود را ارائه خواهند کرد.



رئیس ستاد برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین از رشد قابل توجه نمایشگاه بیست و یکم خبر داد و گفت: از نظر متراژ نمایشگاه ، امسال متراژ کل نمایشگاه نسبت به سال گذشته ، 37 رشد یافته است.



علی مرادی اضافه کرد: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده ، بهداشتی ، سلولزی و ماشین آلات وابسته (ایران بیوتی و کلین93) امسال از نظر متراژ شرکت های داخلی 36 درصد و شرکت های خارجی 96 درصد و از نظر حضور تعداد کشورهای خارجی 116 درصد رشد یافته است ، این نمایشگاه در سال گذشته فقط شاهد حضور شش کشور خارجی بود امسال به 13کشور افزایش یافته است.



مجری و رئیس ستاد برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده ، بهداشتی ، سلولزی و ماشین آلات وابسته ( ایران بیوتی و کلین93 ) همچنین گفت: تولید کنندگان و شرکت های حاضر در این نمایشگاه ، آخرین تولیدها، دستاوردها و تکنولوژی های روز این بخش را ارائه و به نمایش خواهند گذاشت.



مرادی با بیان اینکه شناساندن و معرفی محصولات جدید یکی از اولویت‌های برپایی این نمایشگاه است، افزود: جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این حوزه ، کمک به رونق تولید ، ایجاد زمینه فعالیت های علمی وتحقیقی در مورد ذائقه مصرف کنندگان، رقبا و محصولات جدید آنها، پیش فروش کردن محصولات، شناسایی و انتخاب نمایندگان فروش جدید، اطلاع از آخرین استانداردهای علمی و پژوهشی خارجی، اشتغالزائی ، تعامل بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،معرفی توانمندی های شرکت های داخلی و کشف استانداردهای بالقوه در داخل کشور ، مهمترین اهداف برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک كننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته است.



این نمایشگاه در فضائی به مساحت بیش از 21 هزار متر مربع ، در سالن های 6- 7 - 8- 9 - 10- 11 و 27 و فضای باز نمایشگاهی برگزار خواهد شد.



بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک كننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته (ایران بیوتی و کلین) را شرکت سامع پاد نوین با همکاری و نظارت ، سازمان توسعه تجارت ایران ، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران ، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران و انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران برگزار می‌گردد.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک كننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته از 29 اردیبهشت ماه تا 1 خردادماه سالجاری همه روزه از ساعت 9 صبح تا 4 بعد ازظهر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.