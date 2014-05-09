  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

طالبی:

کارگروه فرهنگ سوخت در مازندران تشکیل شد

کارگروه فرهنگ سوخت در مازندران تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی مازندران از تشکیل کارگروه فرهنگ سوخت در استان خبر داد و گفت: هزار و 300 ناظر برای فرهنگسازی مصرف سوخت در استان در نظر گرفت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی شامگاه پنجشنبه در همایش هم اندیشی و بررسی مشکلات سرمایه گذاران مجازی عرضه سوخت سراسر کشور در ساری، با اشاره به شرایط خاص مازندران و همچنین قرار گرفتن در مسیر مشهد الرضا (ع) گفت: در بیشتر ایام سال جایگاههایcng استان افزایش تقاضا را به همراه دارد.

طالبی گفت: شرایط مسافر پذیری مازندران می طلبد که ما خدمات رسانی مطلوبی را به مردم و مسافرین داشته باشیم و در این راستا، در سال گذشته 880 میلیون لیتر بنزین ،692 لیتر نفت گاز و 165 میلیون لیتر نفت سفید در ساری توزیع شده است.

مدیر شذکت پخش فرآورده های نفتی استان گفت: از 160 جایگاه ما 50 درصد جایگاهها حائز رتبه ممتاز شده اند.

وی با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: با توجه به منویات رهبری که امسال را سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیدند افزود: شرکت نفت اگر به موقع سوخت لازم را به کارخانه ها و خودروها نرساند اقتصاد مملکت فلج خواهدشد، پس نقش بزرگی در اقتصاد کشور ایفا می کند.

طالبی در بخش دیگر سخننانش افزود: در زمینه فرهنگ سازی نیز جایگاههای سوخت نقش بسیاری مهمی را در بهینه سازی و فرهنگ صحیح سوخت ایفا می کنند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: تدابیر اخذ شده در چند سال گذشته از سویی باعث کاهش بنزین و از سوی دیگر کاهش واردات بنزین را به دنبال داشته است.

محمدضا مظلومی با اشاره به وظیفه ذاتی وزارت نفت در توسعه و پیشرفت کشور خواستار رسیدگی به مشکلات جایگاه داران شد.

مظلومی یکی از مشکلات جایگاه  های عرضه محصولات نفتی را توسعه بی رویه تعداد جایگاهها  دانست و افزود: از اردیبهشت سال گذشته تاسیس جایگاه جدید بدون احراز شرایط لازم و دستور العمل جدید  امکان پذیر نیست.

وی گفت: گسترش بی رویه جایگاه سوخت مشکلاتی نیز در بر داشته است چرا که مالکین جایگاهها با فروش پایین دچار مشکل شده اند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به مناسب نبودن کارمزدها گفت: فروش بسیاری از جایگاهها زیر 10 هزار لیتر است و کارمزدها نشان دهنده عدم توازن بین عرضه و تقاضا است.

وی با اشاره به مناسب نبودن کارمزدها از تغییر بسیاری از مفاد قراردادهای این شرکت با جایگاه داران خبر داد و افزود: بزودی قراردادهای سابق با توجه به شرایط ودستورالعملهای جدید بازنگری می شود تا مشکلات جایگاه داران حل شود.

کد مطلب 2288022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها