کارگروه فرهنگ سوخت در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی شامگاه پنجشنبه در همایش هم اندیشی و بررسی مشکلات سرمایه گذاران مجازی عرضه سوخت سراسر کشور در ساری، با اشاره به شرایط خاص مازندران و همچنین قرار گرفتن در مسیر مشهد الرضا (ع) گفت: در بیشتر ایام سال جایگاههایcng استان افزایش تقاضا را به همراه دارد.

طالبی گفت: شرایط مسافر پذیری مازندران می طلبد که ما خدمات رسانی مطلوبی را به مردم و مسافرین داشته باشیم و در این راستا، در سال گذشته 880 میلیون لیتر بنزین ،692 لیتر نفت گاز و 165 میلیون لیتر نفت سفید در ساری توزیع شده است.

مدیر شذکت پخش فرآورده های نفتی استان گفت: از 160 جایگاه ما 50 درصد جایگاهها حائز رتبه ممتاز شده اند.

وی با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: با توجه به منویات رهبری که امسال را سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیدند افزود: شرکت نفت اگر به موقع سوخت لازم را به کارخانه ها و خودروها نرساند اقتصاد مملکت فلج خواهدشد، پس نقش بزرگی در اقتصاد کشور ایفا می کند.

طالبی در بخش دیگر سخننانش افزود: در زمینه فرهنگ سازی نیز جایگاههای سوخت نقش بسیاری مهمی را در بهینه سازی و فرهنگ صحیح سوخت ایفا می کنند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: تدابیر اخذ شده در چند سال گذشته از سویی باعث کاهش بنزین و از سوی دیگر کاهش واردات بنزین را به دنبال داشته است.

محمدضا مظلومی با اشاره به وظیفه ذاتی وزارت نفت در توسعه و پیشرفت کشور خواستار رسیدگی به مشکلات جایگاه داران شد.

مظلومی یکی از مشکلات جایگاه های عرضه محصولات نفتی را توسعه بی رویه تعداد جایگاهها دانست و افزود: از اردیبهشت سال گذشته تاسیس جایگاه جدید بدون احراز شرایط لازم و دستور العمل جدید امکان پذیر نیست.

وی گفت: گسترش بی رویه جایگاه سوخت مشکلاتی نیز در بر داشته است چرا که مالکین جایگاهها با فروش پایین دچار مشکل شده اند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به مناسب نبودن کارمزدها گفت: فروش بسیاری از جایگاهها زیر 10 هزار لیتر است و کارمزدها نشان دهنده عدم توازن بین عرضه و تقاضا است.

وی با اشاره به مناسب نبودن کارمزدها از تغییر بسیاری از مفاد قراردادهای این شرکت با جایگاه داران خبر داد و افزود: بزودی قراردادهای سابق با توجه به شرایط ودستورالعملهای جدید بازنگری می شود تا مشکلات جایگاه داران حل شود.