استقامت و پایداری رمز استمرار انقلاب اسلامی است/ تکیه بر توان داخلی موجب پیروزی در مذاکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، شامگاه پنج شنبه در یادواره سرداران و 114 شهید روستای فردو که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی از قم که مرکز فقه و اجتهاد است الهام گرفته و امام راحل عمر خود را در این شهر برای تحصیل و تربیت عالمان دینی صرف کرد.

وی ابراز داشت: علمای دین در مکتب اسلام تعالیم الهی را آموخته و آنان را در عمل و در زندگی سیاسی و اجتماعی خود عینیت بخشیدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: مردم قم در طول سالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی روزهای پر فراز و نشیبی را طی کردند و ملت ایران مردم قم را مردمی مجاهد و با ایمان می‌شناسند.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان اسلام در طول هشت سال جنگ تحمیلی گفت: آنان تمامی کفر را با تمامی تجهیزات در مقابل خود دیدند ولی هیچ‌گاه وحشت و ترس به دل راه ندادند و با اعتقاد، ایمان و اعتماد به پروردگار در برابر آنان ایستادگی کردند.

حجت الاسلام ابوترابی ادامه داد: رزمندگان در دوران اسارت نیز با استقامت و ایستادگی خود، عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی را در زندان‌های بعثی به دشمنان نشان دادند که این امر موجب تحسین نمایندگان صلیب سرخ نیز شد و آنان اذعان داشتند که اسیران ایرانی در زندان‌های بعثی جمهوری اسلامی کوچکی تشکیل داده و‌‌ همان آرمان‌ها را دنبال می‌کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار با وجود تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های نظامی آنها را از رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود ناکام گذاشته است.

وی اضافه کرد: دشمنان امروز در برابر ملت ایران تحریم‌های به اصطلاح خود فلج کننده را اعمال می‌کنند و ملت ما را با مشکلات متعددی مواجه می‌کنند اما جمهوری اسلامی با اقتدار و عظمت مسیری که در پیش گرفته را ادامه می‌دهد.

حجت الاسلام ابوترابی استقامت و پایداری را رمز استمرار انقلاب اسلامی دانست و ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب نیز امروز بر توجه و تکیه بر نیرو و ظرفیت داخل کشور تأکید دارند و ملت ما باید همانگونه که در طول سالهای بعد از انقلاب بر توان خود تکیه کرده است در ادامه مسیر نیز باید همین روش را دنبال کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امروز می‌توانیم با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و ظرفیت‌های کشور در مذاکره با دشمنان پیروز شویم.