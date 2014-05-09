عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران و خاورمیانه

- کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای با ایران به همکاری ها و هماهنگی های خود با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.

- روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مطلبی از برتری ایران در مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 خبر داد.

- مجله نیوز ویک آمریکا با درج مطلبی درباره میزان جاسوسی های گسترده رژیم اسرائیل از آمریکا نوشت میزان جاسوسی های رژیم اسرائیل از آمریکا به سطح "هشدار" رسیده است.

- ایهود باراک نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد اگر آمریکا بخواهد می تواند یک شبه برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

- به گزارش ریا نوستی بسیاری تحلیل گران معتقد هستند که اخضر ابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه در اوایل خرداد ماه استعفا خواهد داد.

آمریکا و اروپا

- لهستان به رهبر تاتارهای شبه جزیره کریمه که توسط روسیه از خاک اوکراین جدا شده است جایزه دموکراسی داد.

- پوتین رئیس جمهورروسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور بزودی از مرزهای اوکراین عقب نشینی خواهند کرد.

- آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در هشداری به روسیه به خاطر نقش این کشور در تحولات اوکراین خطاب به پوتین گفت ، در پایان کار شما ضرر خواهید کرد.

- مجلس نمایندگان امریکا کمیته ای برای تحقیق درباره ترور سفیر این کشور در لیبی در سال 2012 تشکیل می دهد.

- راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد با تردید به اظهارات پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اوکراین می نگرد.

آفریقا

- ابراهیم السنوسی رئیس سازمان اطلاعات لیبی به دست افراد مسلح ترور شد.

- عمر موسی وزیر خارجه سابق مصر در دوران حکومت حسنی مبارک خواستار به رسمیت شناخته شدن رژیم اسرائیل از سوی حماس شد.

- ائتلاف حدود 22 نهاد بشردوستانه بین المللی و سومالیایی اعلام کردند فاجعه غذایی در انتظار کشور سومالی است و بیش از 50 هزار کودک در این کشور دچار سوء تغذیه شدید شده و در آستانه مرگ قرار دارند.