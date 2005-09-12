با حذف معاونت فناوري، ضعف هاي فناوري ايران افزايش مي يابد // فناوري اولويت اصلي معاونت پژوهشي نخواهد بود

دكتر فرخي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: معاونت پزوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دليل مسئوليت هاي بسيار زيادي كه در خصوص فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه ها دارد، نمي تواند به خوبي از عهده معاونت فناوري نيز برآيد.

وي تصريح كرد: حجم فعاليت هاي فناوري به خودي خود بالا است و پرداختن به هر دو مقوله پژوهش و فناوري آسان نيست. مراكز رشد و فناوري به دليل ارتباط بيشتر با خارج از دانشگاه بايد باب جدايي داشته باشند. بهتر آن است بخش ارتباط دانشگاه با صنعت نيز به معاونت فناوري واگذار شود.

وي خاطرنشان كرد: مسئوليت و معاونت بخش فناوري بايد توسط فردي كه تخصص لازم را در زمينه پارك ها و مراكز رشد دارد، صورت گيرد و تخصص در اين زمينه با تخصص در زمينه هاي پژوهشي متفاوت است.

رييس مركز رشد زنجان يادآور شد: مراكز رشد و فناوري پناهگاه بسيار خوبي براي نيروهاي انساني داخل است. بدون اين مراكز نيروهايي كه در داخل كشور آموزش ديده اند، به خارج از كشور جذب مي شوند.

وي اظهار كرد: مراكز رشد سر نخ حل بسياري از مشكلات در كشور است و بايد به صورت خاصي مورد توجه واقع شوند.

وي خاطر نشان كرد: به نظر مي رسد در صورت ادغام معاونت فناوري با معاونت پژوهشي، معاونت پژوهشي اولويت هاي خود را به بخش پژوهش مي دهد و فناوري را در اولويت هاي بعدي قرار مي دهد. اين در حالي است كه حتي بودجه هاي بخش فناوري بايد به صورتي جداگانه از ديگر بخش ها اختصاص يابد.

دكتر فرخي تصريح كرد: كشور ما در حال حاضر توسعه چشمگيري در زمينه مراكز رشد و فناوري نداشته است و هنوز در اين زمينه رشد پيدا نكرده است. با ادغام و حذف معاونت فناوري اين ضعف بيشتر مي شود.