تویسرکان قطب ورزشی همدان/ ورزش های همگانی به صورت متوالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار پیش از ظهر جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان تویسرکان اظهار داشت: شهر تویسرکان به لحاظ ورزشی از قطب های ورزش استان و در برخی رشته ها از جمله سه گانه، کشتی، گلبال، کشتی پیشکسوتان و کبدی از شاخص های کشور است.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: در رابطه با مسائل ورزشی و با پیگیری های نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی از طرح های ملی که به عهده ورزش و جوانان است، بازدید خواهد شد.

وی بیان داشت: در این جلسه سالن ورزشی بانوان را برای بانوان افتتاح خواهیم کرد تا ازین پس بانوان با محدودیت مکان برای انجام ورزش ها مواجه نباشند و بتوانند به راحتی در ورزش فعالیت کنند.

شعبانی بهار اضافه کرد: استاندار همدان نیز از بودجه های استانی در راستای طرح های ورزشی استان حمایت کنند تا شاهد افتتاح آنها باشیم.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان عنوان داشت: به تمام ورزشکارانی که در مراسم همایش پیاده روی خانوادگی شرکت کردند جوایز نقدی اهدا می شود و همچنین سه دستگاه تردمیل نیز به شرکت کنندگان در این مراسم داده می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین در راستای توسعه ورزش همگانی قرار است در 10 رشته با هماهنگی رشته های ورزشی همگانی به صورت متوالی و ملی همایش هایی برگزار و به صورت زنده پخش شود.

شعبانی بهار ابراز داشت: اولین همایش در راستای توسعه ورزش همگانی 23 اردیبهشت ماه در اصفهان به عنوان دوچرخه سواری همگانی برگزار می شود.