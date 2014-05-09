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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

شعبانی بهار:

تویسرکان قطب ورزشی همدان/ ورزش های همگانی به صورت متوالی برگزار می شود

تویسرکان قطب ورزشی همدان/ ورزش های همگانی به صورت متوالی برگزار می شود

همدان – خبرگزاری مهر: معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: تویسرکان از قطب های ورزش استان و در برخی رشته ها قطب ورزشی در کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار پیش از ظهر جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان تویسرکان اظهار داشت: شهر تویسرکان به لحاظ ورزشی از قطب های ورزش استان و در برخی رشته ها از جمله سه گانه، کشتی، گلبال، کشتی پیشکسوتان و کبدی از شاخص های کشور است.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: در رابطه با مسائل ورزشی و با پیگیری های نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی از طرح های ملی که به عهده ورزش و جوانان است، بازدید خواهد شد.

وی بیان داشت: در این جلسه سالن ورزشی بانوان را برای بانوان افتتاح خواهیم کرد تا ازین پس بانوان با محدودیت مکان برای انجام ورزش ها مواجه نباشند و بتوانند به راحتی در ورزش فعالیت کنند.

شعبانی بهار اضافه کرد: استاندار همدان نیز از بودجه های استانی در راستای طرح های ورزشی استان حمایت کنند تا شاهد افتتاح آنها باشیم.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان عنوان داشت: به تمام ورزشکارانی که در مراسم همایش پیاده روی خانوادگی شرکت کردند جوایز نقدی اهدا می شود و همچنین سه دستگاه تردمیل نیز به شرکت کنندگان در این مراسم داده می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین در راستای توسعه ورزش همگانی قرار است در 10 رشته با هماهنگی رشته های ورزشی همگانی به صورت متوالی و ملی همایش هایی برگزار و به صورت زنده پخش شود.

شعبانی بهار ابراز داشت: اولین همایش در راستای توسعه ورزش همگانی 23 اردیبهشت ماه در اصفهان به عنوان دوچرخه سواری همگانی برگزار می شود.

کد مطلب 2288036

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