متین ورامین از پس قهرمان اروپا بر نیامد/ شاگردان بانیولی بلوگوریه بگلوردو روسیه را به دردسر انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های جهان در حالی بامداد امروز پایان یافت که نمایندگان برزیل، روسیه، قطر و آرژانتین با کسب امتیازات لازم توانستند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کنند.

در یکی از حساس ترین و جذاب ترین دیدارها تیم متین ورامین به مصاف بلوگوریه بگلوردو روسیه رفت و در یک بازی زیبا و تماشایی سه بر یک نتیجه را به حریف نامدار خود واگذار کرد و حذفی عزتمندانه از این مسابقات داشت.

شاگردان بانیولی در این دیدار بلوگوریه بگلوردو روسیه را به دردسر انداختند و حتی توانستند یک ست را آن خود کنند که همین امر تحسین مربی تیم روسیه را برانگیخت و از بازی یاران بانیولی تجلیل کرد.

دو تیم متین ورامین و بلوگوریه بگلوردو از روسیه برای قرار گرفتن در جایگاه اول یا دومی این مسابقات و صعود به مرحله نیمه نهایی با یکدیگر مبارزه می کردند و نماینده ایران برای محفوظ ماندن شانس صعودش به مرحله نیمه نهایی باید مقابل نماینده روسیه سه امتیاز کامل را کسب می کرد.

بسياري از كارشناسان و صاحبنظران واليبال اعتقاد داشتند که برغم عدم حضور بازیکنان اصلی و ملی پوش متین ورامین، این تیم می تواند با تکیه بر پدیده های لیگ برتر ایران، شگفتی ساز این دوره از رقابت ها شود.

شاگردان دانیله بانیولی که پس از مسابقات آسیایی دچار تغییرات گسترده ای شده اند، با روحیه بالا به دنبال خلق شگفتی در مسابقات جام باشگاه های جهان بودند و تلاش داشتند با ارائه بازی های خوب و قابل قبول نماینده شایسته ای برای ایران باشند.

اما در این میان برخی موانع و نبود بازیکنان ملی پوش متین نظیر محمودی، معروف، موسوی و میرزاجانپور که با نظر فدراسیون والیبال اجازه همراهی متین ورامین را ندارند، مشکلاتی را برای نماینده شایسته ایران ایجاد کرد.

با کناره گیری مساجدی مربی تیم متین ورامین در کنار برخی از اعضای کادر فنی و پزشکی قهرمان آسیا این مشکلات را بیشتر کرد اما بازیکنان و کادر فنی متین مصمم بودند تا با خلق یک شگفتی نشان دهند که چیزی از تیم های برتر جهان کم ندارند.

با نظر کادر فنی و تعامل فدراسیون والیبال پدیده های لیگ برتر و برخی بازیکنان شاخص تیم ملی ایران برای مسابقات جهانی در اختیار متین قرار گرفتند که در این میان برخی بازیکنان نظیر مصطفی وند از تجربه بالایی در عرصه والیبال برخوردار است.

احسن شیرکوند، مصطفی شریفات، محمدطاهر وادی، محمد امیرمحمد، فرهاد پیروت پور، پوریا فیاضی، علی سجادی، علیرضا نصراصفهانی، آرش کشاورزی،‌ شاهین مفیدی، فرهاد سال افزون، علی اصغر رزمفر، میکائیل تاجر، سعید مصطفی‌وند، سعید شیرود، حسام بخششی، محمدحسن صنوبری و امین علوی بازیکنان متین ورامین بازیکنان متین در این رقابت ها را تشکیل دادند.

دانیله بانیولی که قبل از این دیدار، از انگیزه بازیکنان متین ورامین برای صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی سخن می گفت، در این دیدار سعی کرد تا با ترکیبی از جوانان و بازیکنان با تجربه قهرمان اروپا را زمین گیر کند.

بازیکنان متین ورامین نیز پیش از این دیدار بیان داشتند: متین ورامین به عنوان نماینده ایران و قهرمان آسیا در این مسابقات شرکت کرده است و همه تیم ها با احترام به متین می نگرند و امیدوار هستیم که بتوانیم قابلیت ها و توانایی خود را در روز برگزاری مسابقه با نماینده روسیه به جهان نشان دهیم.

تیم متین ورامین که به عنوان نماینده ایران و آسیا در این مسابقات حضور داشت، پیش از بارزه با روسیه، از دو بازی گذشته خود یک پیروزی مقابل نماینده پورتوریکو و یک شکست مقابل نماینده برزیل به دست آورده بود و با کسب سه امتیاز و معدل امتیازی یک، در رده سوم گروه قرار داشت.

احسن الله شیرکوند درباره روند این بازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بگلوردو روسیه ست اول بازی را بسیار خوب و طوفانی آغاز کرد و سرویس های هدف دار و قدرتمند بازیکنان با تجربه این تیم و ضعف در تیم متین سبب شد تا این ست با اختلاف چهار امتیاز و با نتیجه 25 بر 21 به سود نماینده روسیه به پایان برسد.

لیبروی تیم متین ورامین افزود: سرمربی تیم متین ورامین که به دنبال حضور در مرحله نیمه نهایی بود، دست به تغییر تاکتیک زد و سرویس های هدف دار در دستور کار بازیکنان متین قرار گرفت و دفاع های ضعیف نماینده روسیه سبب شد تا این ست با نتیجه 25 بر 22 به سود شاگردان دانیله بانیولی به پایان برسد.

وی ادامه داد: در ست دوم نماینده روسیه بسیار خوب و با برنامه بازی کرد و توانست این ست را نیز با نتیجه 25 بر 15 به سود خود به پایان برساند.

شیرکوند اضافه کرد: تیم متین که می دانست در صورت شکست مقابل روسیه دیگر شانسی برای حضور درمرحله نیمه نهایی نخواهد داشت، دست به آب و آتش زد و بازی خوبی به نمایش گذاشت اما این تیم روسیه بود که با نتیجه 26 بر 24 این ست را نیز به نام خود ثبت کرد و با نتیجه سه بر یک به برتری دست یافت.