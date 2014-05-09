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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

گزارش هفتگی بورس؛

ارزش معاملات بورس تهران 754 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات بورس تهران 754 درصد افزایش یافت

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات هفته جاری با 412 واحد کاهش به رقم 77 هزار و 752 واحد رسید و این وضعیت در شاخص بازاراول نیز با 249 واحد کاهش وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دادوستدهای هفته جاری بورس تهران، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 106377 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 754 درصد افزایش داشته است.

در پایان معاملات هفته جاری شاخص کل  بورس تهران با 412 واحد کاهش مواجه شد و به رقم 77 هزار و 752 واحد رسید که نسبت به هفته قبل 0.53 درصد کاهش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول نیز با 249 واحد کاهش به رقم 58 هزار و یک واحد رسید و شاخص بازار دوم با هزار و 94 واحد کاهش به عدد 148291 واحد بالغ شد و نسبت به هفته گذشته به ترتیب 0.43 درصد و 0.73 درصد کاهش مواجه شدند.

در این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 106377 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 754 درصد افزایش داشته است. همچنین در 5 روز کاری هفته جاری، تعداد 7883 میلیون سهم در 392 هزار و 835 دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 114 و 8 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

بر این اساس، 45 هزار و 623 برگه اوراق مشارکت به ارزش 46 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به هفته گذشته کاهش 8 درصدی را نشان می دهد.

کد مطلب 2288043

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