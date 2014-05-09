متین ورامین نمایش خوبی در جهان داشت/ توانستیم قابلیت های والیبال ایران را به جهان نشان دهیم

علیرضا فداکار پس از شکست تیم متین ورامین در مقابل قهرمان اروپا و حذف از مسابقات باشگاه های جهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماینده روسیه یکی از بهترین تیم های حاضر در این رقابت ها بود و به عنوان قهرمان اروپا در این مسابقات شرکت کرد.

مدیرعامل تیم متین ورامین افزود: بازیکنان متین در مقابل قهرمان اروپا بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و توانستند ست دوم این رقابت را از آن خود کرده و در ست چهارم نیز بازی را با نتیجه نزدیک 26 بر 24 واگذار کنند.

وی ادامه داد: متین ورامین در مقابل نماینده پورتوریکو نمایش خیره کننده ای داشت و در برابر میزبان رقابت ها نیز توانایی خود را بر همگان ثابت کرد و در مجموع توانستیم قابلیت های والیبال ایران را به جهان نشان دهیم.

فداکار اضافه کرد: بازیکنان و کادر فنی متین هر چه در توان داشتند در این مسابقات به نمایش گذاشتند و بدون ترس و واهمه مقابل برترین تیم های جهان ایستادند و همه آنان را با دردسر مواجه ساختند.

وی عنوان کرد: هر یک از بازیکنان متین به عنوان گنجینه های والیبال ایران محسوب می شوند که باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفته تا بتوان در سال های آینده تیم های ایرانی مقام قهرمانی مسابقات جهان را کسب کنند.

فداکار یادآور شد: متین ورامین در سال 1392 سختی های بسیاری را تحمل کرد و توانست در مسابقات لیگ برتر والیبال در مقابل بسیاری از مدعیان در دومین حضور خود در سطح اول کشور به مقام قهرمانی دست پیدا کرده و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کند.

وی متذکر شد: تمام تلاشمان را به کار بستیم تا تیمی خوب و درخور شأن نام ورامین راهی مسابقات جهانی کنیم که این امر به همت کادر فنی و مسئولان تیم صورت پذیرفته است و با توجه به پتانسیل موجود، در سال های آینده این تیم میتواند صاحب جایگاه خوبی در جهان شود چراکه حضور مربی کاربلد و باتجربه به همراه بازیکنان ملی پوش و غیرتمند، این امید را زنده کرده که تیم متین ورامین بتواند قهرمانی را به مردم خوب این منطقه هدیه کند.

احسن شیرکوند، مصطفی شریفات، محمدطاهر وادی، محمد امیرمحمد، فرهاد پیروت پور، پوریا فیاضی، علی سجادی، علیرضا نصراصفهانی، آرش کشاورزی،‌ شاهین مفیدی، فرهاد سال افزون، علی اصغر رزمفر، میکائیل تاجر، سعید مصطفی‌وند، سعید شیرود، حسام بخششی، محمدحسن صنوبری و امین علوی بازیکنان متین ورامین بازیکنان متین در این رقابت ها را تشکیل دادند.

گفتنی است تیم متین ورامین در پایان مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جهان با کسب سه امتیاز از سه بازی، در رده سوم گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها بازماند و نمایندگان روسیه و برزیل با کسب 9 و 6 امتیاز به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.