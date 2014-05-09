کرمان در مسیر توسعه گام برمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین امیرمداح پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کرمان در مسیر توسعه گام برمیدارد، گفت: باید ظرفیت همه روابط عمومیها و رسانهها برای توسعه کرمان تجمیع شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان باتاکید بر لزوم معرفی ظرفیت های کرمان اظهار کرد: در حال حاضر مطالب خبرگزاریها و نشریات استان باید به سمت زدودن چهره منفی استان کرمان پیش برود.
وی با انتقاد از انتشار اخبار و گزارشهای مربوط به کشفیات مواد مخدر و یا ناامنیها، گفت: این مسئله سبب گریزان شدن سرمایه گذاران و به نوعی کرمان گریزی شده است.
مشاور فرهنگی شهردار کرمان با تاکید بر اینکه باید وجهه شهر و استان کرمان در سطح ملی ترمیم و بهبود یابد، افزود: متاسفانه در حال حاضر دید مثبتی نسبت به کرمان وجود ندارد و این به سبب انتشار عمدی و یا سهوی برخی اخبار و گزارشات است.
امیرمداح خواهان تجمیع ظرفیت همه روابط عمومیها و رسانهها برای توسعه استان کرمان شد و تصریح کرد: در شرایطی که روابط عمومی ها و رسانه ها انتشار اخبار منفی را دروازه بانی کنند، در مدت کوتاهی چهره کرمان از حالت فعلی تغییر کرده و در سطح ملی یک نگاه توسعه ای به آن میشود.
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