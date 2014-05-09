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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۵۵

امیر مداح:

کرمان در مسیر توسعه گام برمی دارد

کرمان در مسیر توسعه گام برمی دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مشاور فرهنگی شهردار کرمان گفت: هم اکنون کرمان با جذب سرمایه گذاران در مسیر توسعه حرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین امیرمداح پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کرمان در مسیر توسعه گام برمی‌دارد، گفت: باید ظرفیت همه روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها برای توسعه کرمان تجمیع شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان باتاکید بر لزوم معرفی ظرفیت های کرمان اظهار کرد: در حال حاضر مطالب خبرگزاری‌ها و نشریات استان باید به سمت زدودن چهره منفی استان کرمان پیش برود.

وی با انتقاد از انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به کشفیات مواد مخدر و یا ناامنی‌ها، گفت: این مسئله سبب گریزان شدن سرمایه‌ گذاران و به نوعی کرمان گریزی شده است.

مشاور فرهنگی شهردار کرمان با تاکید بر اینکه باید وجهه شهر و استان کرمان در سطح ملی ترمیم و بهبود یابد، افزود: متاسفانه در حال حاضر دید مثبتی نسبت به کرمان وجود ندارد و این به سبب انتشار عمدی و یا سهوی برخی اخبار و گزارشات است.

امیرمداح خواهان تجمیع ظرفیت همه روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها برای توسعه استان کرمان شد و تصریح کرد: در شرایطی که روابط عمومی‌ ها و رسانه‌ ها انتشار اخبار منفی را دروازه ‌بانی کنند، در مدت کوتاهی چهره کرمان از حالت فعلی تغییر کرده و در سطح ملی یک نگاه توسعه‌ ای به آن می‌شود.

 

کد مطلب 2288046

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