نگاه به فرهنگ نباید زودگذر و مقطعي باشد/ تقدير از احساس مسئوليت معلم سنجگاني

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين علي بنايي شامگاه پنجشنبه در همايش تجليل از فرهنگيان ناحيه دو قم كه در سالن اجتماعات مركز فقهي ائمه اطهار(ع) برگزار شد با ابراز خرسندي از برگزاري چنين مراسمي براي تكريم از تلاش فرهنگيان اظهار كرد: آموزش و پرورش قم در حال رسيدن به جايگاه خودش است و نشاط و پويايي در اين نهاد موج مي‌زند.

وي اضافه كرد: وقتي قرار است معلمان و مربيان آموزش و پرورش، فرزندان ما را بانشاط و پراميد تربيت كنند، خودشان بايد اميدوار و بانشاط باشند تا بتوانند اين روحيه را منتقل كنند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار قم از آموزش و پرورش به عنوان يكي از مهم‌ترين نهاد ياد كرد و افزود: قبل از انقلاب و در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي بيشتر نيروهاي مورد نياز دستگاه‌ها و نهادهاي استان از آموزش و پرورش تامين مي‌شد ولي در سال‌هاي اخير اين ويژگي آموزش و پرورش كمرنگ شده و ما اميدواريم اين نهاد مهم آموزشي و تربيتي به جايگاه اصلي خودش برگردد تا شاهد حضور فعال فرهنگيان در صحنه اجرايي استان باشيم و نشاط و پويايي به نسل جوان منتقل شود.

تقدير از معلم سنجگاني

حجت‌الاسلام بنايي احساس مسئوليت را يكي از ويژگي‌هاي برجسته معلمان و مربيان آموزش و پرورش ذكر كرد و از معلماني كه در شرايط دشوار به تربيت كودكان و نوجوانان مي‌پردازند به عنوان افتخارآفرينان عرصه علم و دانش ياد كرد.

وي از اميررضا سلطاني معلم فداكار سنجگاني که با وجود داشتن دیسک کمر و در زمان مرخصي استعلاجي، کلاس درس را به منزل خود آورده است قدرداني كرد و گفت: احساس مسئوليت باعث شده اين معلم فداكار، وظيفه اصلي خودش را فراموش نكند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار قم در اين زمينه، با بيان آياتي از قرآن كريم و رواياتي از پيامبر اسلام(ص) جايگاه معلمان را بسيار والا دانست و تاكيد كرد: كسي كه معلم خير امت است و به فرزندان ما توحيد و معارف حقه الهي و علم و دانش مي‌آموزد از زماني كه تعليم و تربيت را آغاز مي‌كند تمام موجودات عالم و فرشتگان و پيغمبران براي او طلب استغفار مي‌كنند.

حجت‌الاسلام بنايي با بيان اينكه صفت معلم صفت خدايي است گفت: خداوند اراده كرده كه معلمان و مربيان در جايگاه رفيع و ارزشمند قرار گيرند.

شهيد مطهري الگوي معلمان

وي از آيت‌الله شهيد مطهري به عنوان الگوي معلمان ياد كرد كه تمام وجودش با تعليم و تربيت گره خورده و توانسته بود مفاهيم ديني و الهي را به نسل جوان منتقل كند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار قم تاكيد كرد: شهيد مطهري حجم زيادي از آثار فاخر از خود به جاي گذاشت؛ آثاري كه نه تنها انحرافي در آنها ديده نمي شود بلكه به فرمايش حضرت امام خميني(ره) آثار اين بزرگمرد عرصه تعليم و تربيت آموزنده است.

حجت‌الاسلام بنايي تصريح كرد: ما بايد نسبت به ترويج آثار شهيد مطهري در جامعه اهتمام داشته باشيم و معلمان و مربيان ما هم بايد اين شخصيت برجسته را الگوي خود قرار دهند.

انتظار از جوانان قمي

معاون سياسي و امنيتي استاندار قم تصريح كرد: موقعيت و جايگاه شهر مقدس قم ايجاب مي‌كند كساني كه در اين شهر زندگي مي‌كنند بايد همواره در حال كسب مراتب اخلاقي و عرفاني و علمي باشند، بنابراين از جوانان اين شهر انتظار مي‌رود از نظر علمي برتر باشند و با درخشش خود در المپيادها و عرصه‌هاي علمي، براي قم مدال آور باشند.

وي افزود: جوانان قم از استعداد سرشاري برخوردارند و انتظار مي رود سهم بالايي در قبولي كنكور سراسري دانشگاه‌ها داشته باشند.

حجت‌الاسلام بنايي اظهار كرد: قم در عرصه‌هاي مختلف ظرفيت و قابليت بسياري دارد و اگر مقداري برنامه‌ريزي شود شاخص‌هاي فعلي تغيير خواهد كرد و نشان خواهد داد ظرفيت علمي دانش آموزان و دانشجويان قم بيش از اينهاست.

معاون سياسي و امنيتي استاندار قم به جوانان اين استان توصيه كرد كه خود را براي مسئوليت‌هاي بزرگ آينده آماده كنند. وي گفت: براي حفظ و صيانت از انقلاب اسلامي بايد جوانان قم را تربيت و براي مسئوليت‌هاي آينده آماده كنيم.

وي دستيابي به اين مهم را مرهون تلاش مجاهدانه معلمان و مربيان دانست و تاكيد كرد: با تلاش معلمان مي‌توان افق روشن‌تري براي نوجوانان و جوانان ترسيم كرد.

حجت‌الاسلام بنايي به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در جمع معلمان برتر كشور اشاره كرد و گفت: مقام معظم رهبري با مهم خواندن تعليم و تربيت، مسئوليت همگان را اعم از كساني كه نسبت به آموزش و پرورش دغدغه دارند مهم دانستند.

وي با بيان اينكه مسئله فرهنگ به يك مقطع كوتاه محدود نيست اظهار كرد: مسئله فرهنگ در تمام ابعاد براي ما موضوعيت دارد و نگاه ما به آموزش و پرورش و مسئله فرهنگ، نگاه زودگذر و محدود به امسال نيست بلكه نگاه‌ها بايد عميق باشد و ما وظيفه داريم با تشكيل اتاق فكر، در اين مسائل برنامه ريزي كنيم.

معاون سياسي و امنيتي استاندار قم با اشاره به مشكلات و كمبودهاي بسياري كه در آموزش و پرورش وجود دارد، تلاش همه دستگاه‌هاي استان را براي رفع اين كمبودها خواستار شد.

وي تاكيد كرد: ما از آنچه كه پيرامون تامين نيازمندي‌هاي فرهنگيان انجام مي شود رضايت نداريم و معتقديم كه كارهاي بسياري بايد در اين زمينه انجام شود.

در پايان اين همايش از تعدادي معلمان نمونه آموزش و پرورش ناحيه دو قم با حضور حجت الاسلام بنايي و دژاكام مديركل آموزش و پرورش استان تقدير شد.