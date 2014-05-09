تلاش بازیکنان متین قابل ستایش است/ به جوانان تیمم افتخار می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم متین ورامین بامداد امروز در آخرین دیدار از مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های جهان در یک بازی حساس و زیبا، با نتیجه سه بر یک مقابل نماینده روسیه شکست خورد و از گردونه مسابقات حذف شد.

شاگردان بانیولی در این دیدار بلوگوریه بگلوردو روسیه را به دردسر انداختند و حتی توانستند یک ست را آن خود کنند که همین امر تحسین مربی تیم روسیه را برانگیخت و از بازی یاران بانیولی تجلیل کرد.

سرمربی تیم متین ورامین دارای کارنامه درخشانی است به طوری که بانیولی در سال 1991 به عنوان مربی تیم ملی ایتالیا به مدال طلای بازی‌های کشورهای حوزه دریای مدیترانه رسید و در مدت دو سالی که به عنوان سرمربی و مربی به همراه تیم ملی روسیه بود به عنوان سومی لیگ جهانی 2009 و قهرمانی جام جهانی 2011 دست یافت.

بانیولی سابقه 8 قهرمانی در لیگ ایتالیا، 7 قهرمانی در جام ایتالیا، 5 قهرمانی جام اروپا، 5 قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا، قهرمانی در جام قهرمانان ایتالیا و اروپا را در کارنامه خود دارد، او در سال 2007 به لیگ روسیه رفت و توانست با تیم دینامو مسکو به عنوان قهرمانی لیگ و سوپرکاپ ایتالیا برسد.

دانیله بانیولی پس از شکست تیمش مقابل قهرمان اروپا و حذف از مسابقات جهانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین ورامین برای مسابقات جهانی در مدت کمی بسته شد ولی خوشبختانه بازیکنان این تیم شرائط را درک کرده و با تمام توان به تمرین پرداختند و در مسابقات فراتر از حد انتظار ظاهر شدند.

سرمربی تیم متین ورامین افزود: در مسابقات جهانی تجربه فاکتور مهم و سرنوشت سازی است که می تواند پیروزی در یک مسابقه را تضمین کند و حقیقتا بازیکنان روسیه و برزیل چندین دوره در مسابقات جهانی شرکت کرده و با شرائط این مسابقات آشنا هستند.

وی ادامه داد: متین ورامین برای اولین بار در این مسابقات شرکت کرد و توانست با استقاده از جوانان با انگیزه ایرانی عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد به همین خاطر تلاش بازیکنان متین قابل ستایش است و به این جوانان افتخار می کنم.

بانیولی گفت: سطح مسابقات جهانی با بازی های جام باشگاه های آسیا قابل مقایسه نیست و این مسئله باعث شد که بازیکنان از تمامی ظرفیت ها و توانایی خود برای کسب رتبه خوب در این مسابقات استفاده کنند زیرا این مسابقات فرصت خوبی برای بازیکنان و جوانان ایرانی است تا خود را با بهترین و قدرتمندترین بازیکنان جهان محک بزنند و از طرف دیگر پتانسیل والیبال ایران را به همگان نشان دهند.

احسن شیرکوند، مصطفی شریفات، محمدطاهر وادی، محمد امیرمحمد، فرهاد پیروت پور، پوریا فیاضی، علی سجادی، علیرضا نصراصفهانی، آرش کشاورزی،‌ شاهین مفیدی، فرهاد سال افزون، علی اصغر رزمفر، میکائیل تاجر، سعید مصطفی‌وند، سعید شیرود، حسام بخششی، محمدحسن صنوبری و امین علوی بازیکنان متین ورامین بازیکنان متین در این رقابت ها را تشکیل دادند.

گفتنی است تیم متین ورامین در پایان مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جهان با کسب سه امتیاز از سه بازی، در رده سوم گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها بازماند و نمایندگان روسیه و برزیل با کسب 9 و 6 امتیاز به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.