کارگاه های فنی و حرفه ای اردبیل هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری صبح جمعه در حاشیه بازدید از کارگاه فنی و حرفه ای خواهران اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هوشمند سازی کارگاه ها زمینه آموزش از راه دور را فراهم خواهد کرد.

به گفته صفری آموزش مهارتی در استان اهمیت ویژه دارد و به همین دلیل باید امکان آموزش برای عموم مردم و علاقه مندان فراهم شود.

وی تاکید کرد: در آموزش از راه دور فرد می تواند بدون مراجعه به کارگاه آموزش لازم را از طریق مکاتبات دریافت کرده و نهایتا در آزمون ارزیابی شرکت کند.

صفری تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی آموزش فنی و حرفه ای تواما دنبال می شود.

ایجاد دانشگاه در دو شهرستان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همچنین از کیفی کردن آموزش در دانشگاه های علمی کاربردی تابعه این مرکز خبر داد و افزود: هدف فنی و حرفه ای آماده سازی فرد برای شغل است.

وی از ایجاد دانشگاه در شهرستان های مشگین شهر و نمین خبر داد و اضافه کرد: 60 درصد از آموزش فنی و حرفه ای به صورت عملی و مابقی به صورت تئوری است.