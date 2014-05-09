محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علی اصغر حسن زاده و علیرضا وفایی 2 بازیکن کلیدی و ارزشمند فوتسال قم هستند که هم اکنون در ترکیب این تیم در مسابقات فوتسال قهرمانی جام ملت های آسیا حضور دارند و بازی های بسیار درخشانی از خود به نمایش گذاشته اند.

وی ادامه داد: تیم ملی فوتسال کشورمان بعد از ناکامی در راهیابی به فینال سال 2012 فوتسال جام ملت های آسیا با نظر خسوس کاندلاس اسپانیایی دست به جوانگرایی زده و با بازیکنان خوش آتیه و آینده دار فوتسال کشورمان در این رقابت ها انصافا نتایج خوبی کسب کرده است.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم در ادامه به عملکرد تیم ملی فوتسال در دیدارهای قبلی اشاره کرد و بیان داشت: تیم ملی ما در مرحله گروهی پرقدرت ترین تیم حاضر در مسابقات بود که 25 گل به تیم های ملی اندونزی، چین و استرالیا زد و با اقتدار به یک چهارم نهایی صعود کرد.

وی یاد آور شد: به نظر من آنهایی که بازی تیم ملی فوتسال کشورمان در مقابل ویتنام در مرحله یک چهارم نهایی این بازی ها را تماشا کردند و سپس نظاره گر بازی تیم ملی در مرحله نیمه نهایی برابر ازبکستان بودند ایران را شایسته قهرمانی آسیا می دانند.

حسن زاده با بیان اینکه با پیروزی بر لبنان، تیم ملی ازبکستان حریف تیم‌ملی فوتسال کشورمان در نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا شد، افزود: ملی پوشان ازبکستان در دیدار با ایران حرفی برای گفتن نداشتند و اگر تیم ملی اراده می کرد با گل های بیشتری آنها را شکست می داد.

وی ابراز داشت: تیم ملی فوتسال ازبکستان با برتری مقابل لبنان در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا حریف تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا شد اما در دیدار با ایران چیزی برای ارائه کردن نداشت و فکر می کنم ژاپنی ها نیز که در سالن این دیدار را تماشا می کردند حساب کار خود را کرده اند و می دانند که برابر ایران مشکلات زیادی خواهند داشت.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم بیان داشت: سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس ژاپن با کسب برتری مقابل کویت همچون مسابقات سال 2010 حریف ایران شده و انشاءالله بازیکنان شایسته فوتسال کشورمان در مصاف با رقیب جدی خود در آسیا نیز پیروز خواهند بود.