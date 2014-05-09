نگاهی به عملکرد متین ورامین در مسابقات جهانی/ از حضور پرافتخار ترین مربی تا استفاده از بازیکنان 100 درصد ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی دهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاهی جهان در حالی بامداد امروز پایان یافت که متین ورامین قهرمان ایران و آسیا با شکست مقابل نماینده روسیه نتوانست به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها برسد.

حضور نماینده ایران در مسابقات جهانی باعث شناخت بیشتر جهان از وضعیت و پتانسل والیبال در کشورمان می شود و عرصه را برای حضور بازیکنان مستعد ایرانی در لیگ های معتبر جهانی فراهم می آورد.

کسب 219 پوئن و 4 ست حاصل تلاش بازیکنان متین ورامین

تیم متین ورامین در مسابقات جهانی و در مجموع سه دیدار برگزار شده، توانست چهار ست را از حریفان قدرتمند گروه خود بگیرد که در این میان سه ست سهم نماینده پورتوریکو و یک ست سهم نماینده روسیه بود اما در مقابل متین ورامین در مجموع سه دیدار، شش ست را به حریفان واگذار کرد و با معدل.666 به کار خود پایان داد.

از طرف دیگر تیم متین ورامین در مجموع سه بازی خود توانست 219 پوئن را از حریفان خود کسب کند و در مقابل 228 پوئن نیز به رقبا واگذار کرد و با معدل .961 به کار خود خاتمه داد.

قرار گرفتن متین ورامین در گروه مرگ/ رقابت با قهرمان اروپا و جهان

تیم متین ورامین در این مسابقات در گروه دوم که به گروه مرگ شهرت داشت قرار گرفت و با نمایندگان برزیل، روسیه و پورتوریکو همگروه شد و بدین ترتیب شاگردان بانیولی در مرحله گروهی به مصاف قهرمان جهان و میزبان رقابت ها و قهرمان باشگاه های اروپا رفتند.

تیم متین ورامین که به عنوان نماینده ایران و آسیا در این مسابقات حضور داشت، از سه بازی خود در مرحله گروهی یک پیروزی مقابل نماینده پورتوریکو و دو شکست مقابل نمایندگان برزیل و روسیه به دست آورد و با کسب سه امتیاز در رده سوم گروه قرار داشت.

متین ورامین تنها تیم 1000 درصد بومی در مسابقات جهانی

متین ورامین تنها تیم حاضر در این مسابقات بود که از هیچ بازیکن خارجی استفاده نکرد، در حالی که شاگردان بانیولی در مسابقات لیگ برتر از نیکولوف بلغاری استفاده کرده و این بازیکن نیز نمایش دلپذیری را از خود نشان داد اما مسئولان متین تصمیم گرفتند تا در مسابقات آسیایی و جهانی از بازیکنان ایرانی استفاده کنند.

احسن شیرکوند، مصطفی شریفات، محمدطاهر وادی، محمد امیرمحمد، فرهاد پیروت پور، پوریا فیاضی، علی سجادی، علیرضا نصراصفهانی، آرش کشاورزی،‌ شاهین مفیدی، فرهاد سال افزون، علی اصغر رزمفر، میکائیل تاجر، سعید مصطفی‌وند، سعید شیرود، حسام بخششی، محمدحسن صنوبری و امین علوی بازیکنان متین ورامین هستند که به فدراسیون جهانی والیبال، کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان معرفی شدند.

حضور پرافتخارترین مربی مسابقات بر روی نیمکت متین ورامین/ کسب قهرمانی در 11 کشور مختلف جهان

بی شک دانیله بانیولی را باید یکی از پرافتخارترین مربیان حال حاضر جهان دانست که در بیش از 11 کشور مختلف جهان عنوان قهرمانی را کسب کرده و قهرمانی در مسابقات اروپایی را نیز در کارنامه خود دارد.

سرمربی تیم متین ورامین دارای کارنامه درخشانی است به طوری که بانیولی در سال 1991 به عنوان مربی تیم ملی ایتالیا به مدال طلای بازی‌های کشورهای حوزه دریای مدیترانه رسید و در مدت دو سالی که به عنوان سرمربی و مربی به همراه تیم ملی روسیه بود به عنوان سومی لیگ جهانی 2009 و قهرمانی جام جهانی 2011 دست یافت.

بانیولی سابقه 8 قهرمانی در لیگ ایتالیا، 7 قهرمانی در جام ایتالیا، 5 قهرمانی جام اروپا، 5 قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا، قهرمانی در جام قهرمانان ایتالیا و اروپا را در کارنامه خود دارد، او در سال 2007 به لیگ روسیه رفت و توانست با تیم دینامو مسکو به عنوان قهرمانی لیگ و سوپرکاپ ایتالیا برسد.

تحسین مربیان برزیل و پورتوریکو از نمایش متین ایران

سرمربی تیم ساداکروز برزیل عملکرد شاگردان بانیولی در دیدار با ساداکروز را تحسین کرد و گفت: به تیم ایرانی به خاطر این بازی خوب تبریک می گویم، آن ها توانستند تیم ما را آزار دهند و شرایط را برای پیروز شدن پیچیده کردند، به ویژه با سرویس های شناور و تاکتیک بسیار خوب توانستند مقاومت خوبی نشان دهند.

خاویر گاسپار، سرمربی تیم والیبال گواینبو متس در مورد تیم متین ورامین اظهار داشت: ایرانی‌ها بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند، آنها سرویس‌های بسیار خوبی می‌زدند و این موضوع فشار زیادی به ما وارد کرد و ما قادر نبودیم توپ را به خوبی پاس بدهیم و همین امر موجب شد تا در حمله موثر و خطرناک نباشیم.