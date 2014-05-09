جزئیات ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفي قاسمي انعقاد هرگونه قرارداد با شركتهاي عراقي در بخش حمل و نقل، اسكان و ديگر خدمات را توسط شركت شمسا و نظارت بر حسن اجراي اين قراردادها را برعهده سازمان مطبوعش دانست.
وي با بيان اينكه زائران عتبات از سه مرز زميني مهران، چزابه و شلمچه و مرز هوايي فرودگاه نجف و بغداد وارد كشور عراق ميشوند، برنامهريزي اسكان زائران در اين كشور را به صورت بسته اصلي سه روز نجف، سه روز كربلا، يك روز كاظمين و بسته معكوس يك روز كاظمين، سه روز كربلا و سه روز نجف عنوان كرد و خدمترساني در هر دو بسته را يكسان خواند.
به گفته مدير دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت در عراق، اگر تفاوتي در نحوه خدماترساني به زائران مشاهده ميشود، تنها در نوع هتل محل اسكان آنان از نظر كيفيت اتاقها، نوع سرويسدهي و درجهبندي آنها است كه آن هم به گروههاي قيمتي «الف الف»، «ب ب»، «ج ج»، «الف»، «ب» و «ب و ج» كه در سفرهاي زميني و هوايي يكسان هستند و زائران پيش از ثبتنام به آن توجه دارند، مربوط ميشود.
قاسمي با بيان اينكه گروه قيمتي الف به معناي اقامت در كنار حرم نيست، توضيح داد: در حال حاضر با توجه به طرحهاي توسعه اطراف حرم مطهر امام علي (ع) در نجف اشرف و حرمهاي مطهر امام حسين (ع) و ابوالفضل العباس (ع) در كربلا، محدوديتهايي در اقامتگاههاي نزديك به وجود آمده است.
وي با اشاره به محدوديتهاي اقامت در اطراف حرمهاي مطهر، خدمات اقامت زائران را اينگونه تشريح كرد: كاروانهايي كه محل اقامتشان در نجف اشرف نزديك حرم است، در كربلا در هتلهاي دور از حرم و يا متوسط مستقر ميشوند و كاروانهايي كه محل اقامتشان در نجف اشرف دور از حرم است در كربلا در هتلهاي نزديك حرم و يا متوسط استقرار مييابند تا تناسب در اين زمينه رعايت شود.
قاسمي در ادامه به نوع قراردادهاي منعقد شده در بخش حمل و نقل نيز اشاره كرد و گفت: ملاك قرارداد در اين بخش اتوبوسهاي با كيفيت، مطمئن و مدل بالا است كه حداقل از امكاناتي چون يخدان و كولر سالم برخوردار باشد، از اينرو بيشتر درباره اتوبوسهاي مدل ۲۰۱۰ به بعد صدق ميكند.
وي افزود: در حال حاضر در شركت ريحانه كه طرف قرارداد شركت شمسا است، ۵۰ اتوبوس با مدل ۲۰۱۲ و در شركت نقل الركاب ۶۰ اتوبوس با مدل بالاي ۲۰۱۰ استفاده ميشود و تنها مدل اتوبوسهايي كه براي اعزام زائران به زيارت دوره در شهر نجف استفاده ميشوند، پايينتر است.
مدير دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت همچنين با اشاره به شرايط خاص كشور عراق، تدابير امنيتي ايجاد شده در شهرهاي زيارتي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: شرايط امنيتي عراق را ميتوان با توجه به برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور مورد ارزيابي قرار داد كه خود از موفقيتهاي آقاي نوري مالكي و ائتلاف دولت قانون به شمار ميرود.عدم همراه آوردن مواد ممنوعه كه مديران راهنما و كارگزاران حج و زيارت نسبت به آنها تذكر ميدهند، همراه بودن با كاروان و جدا نشدن از آن و هماهنگي و همكاري با مديران و كارگزاران سازمان از جمله توصيههاي مدير دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت در عراق است.
قاسمي از زائران خواست كه در هنگام برخورد با هر مشكلي با شمارههايي كه در اختيار مديران كاروان قرار دارد تماس بگيرند و نيز مسائل حراستي را به حراست و مسائل امنيتي را به امنيت نمايندگي سازمان حج و زيارت در عراق و يا ايران اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام شود.
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