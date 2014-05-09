آثار شهید مطهری بدو استثنا مورد نیاز جامعه است/ شهید مطهری خار چشم دشمنان انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته حجت الاسلام مهدی رحمتی نیا در دیدار جمعی از فرماندهان، بسیجیان و اعضای عقیدتی سیاسی سپاه پیشوا با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری اظهار داشت: شهید مطهری شخصیتی وارسته، الهی و برجسته بود و باید در هفته عقیدتی سیاسی افکار، اندیشه‌ها و کتاب‌های این شهید بزگوار مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه پیشوا افزود: نامگذاری هفته عقیدتی سیاسی بر اساس سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری وظیفه تک‌تک بسیجیان کشور را دو چندان کرده و تمام بسیجیان با الگو قرار دادن منش‌های استاد شهید مرتضی مطهری در جهت پاسداری از نظام اسلامی خود بکوشند.

وی ادامه داد: شهید مطهری، آثارش بر اساس نظر امام خمینی (ره)، بدون استثنا خوب بود و بر طبق فرمایش مقام معظم رهبری آثار این شهید بزرگوار، مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی است.

این مسئول گفت: استاد مطهری قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش بی بدیل و منحصر به فردی در هدایت افکار جوانان داشت و یکی از بزرگترین متفکرانی است که در عصر خود با انحرافات فکری مقابله می کرد.

رحمتی نیا اضافه کرد: افق فکری شهید مطهری آنقدر وسیع و عمیق بود که با رصد کردن جامعه در هرجا که احساس می کرد موضوعی جامعه را درگیر کرده قلم بر می داشت و تحت آن عنوان می نوشت.

وی تأکید کرد: شهید مطهری با بهره‌گیری از قرآن و عترت و با استفاده از علوم عقلی و نقلی و با قلمی آزاد توانست جهان اسلام را دگرگون سازد و با به تحریر کشیدن حقایق عقلانی و پاسخگویی به شبهاتی که دشمنان اسلام از آنان برای صدمه زدن به مسلمانان استفاده می‌کرد و خار چشم منافقان گردید و همین امر سبب شد تا برای دفاع از آرمانهای خویش جانش را فدا کند.

رییس شورای فرهنگ عمومی پیشوا متذکر شد: شهید استاد مطهری معرف پایه‌های تفکر‌اسلامی، مصداق بارز مجاهد فی ‌سبیل ‌الله و صاحب اندیشه ناب اسلامی بود، این استاد بزرگوار نیازهای جامعه را به زبان روز بیان می کرد و در جهت تعليم و تربيت مردم از روشهاي ويژه بهره می گرفت که هم اکنون نیز مورد استفاده بسیاری از نخبگان کشور قرار دارد.

رحمتی نیا گفت: این شهید بزرگوار حق بزرگی بر گردن انقلاب اسلامی، مردم و نسل جوان ایران دارد، از این رو تمامی دستگاه های فرهنگی و آموزشی نظیر سپاه باید به استقبال این روز بروند و در برنامه ریزی های خود حق این استاد بزرگ را به شایستگی ادا کنند.

حجت‌الاسلام باقر تاجیک، مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا نیز در ادامه این دیدار با تبریک هفته عقیدتی ـ سیاسی و تسلیت ایام شهادت شهید بزرگوار علامه مطهری (ره) به تشریح برنامه‌های هفته عقیدتی ـ سیاسی در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا پرداخت و گفت: در ‌هفته عقیدتی مراسم اعم از گلباران مزار شهداء روحانی و طلبه و شرکت در نمازجمعه شهرستان، برگزاری مراسم اندیشه مطهر در ناحیه مقاومت بسیج پیشوا، برگزاری نمایشگاه کتاب در ناحیه و تقدیر و تشکر و اهدای جوایز قرآنی به پاسداران و سربازان که در طول سال در برنامه‌های عقیدتی شرکت می‌کردند و برنامه‌های حلقه‌های صالحین و برگزاری مراسمات عقیدتی و بصیرتی که در حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان اجرا شد.