راه اندازی ۱۱ سرویس جدید پستی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری با اشاره به برنامه های شرکت پست در زمینه نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات پستی اظهار داشت: امروزه صنعت پست در دنیا دستخوش دگرگونی شده و قرن حاضر، قرن تحول و نوآوری است و در هیچ دوره ای نیاز به نوآوری تا این حد احساس نشده است.

وی عصر کنونی را عصر رقابت بخش های مختلف صنعتی دانست و گفت: برای چیرگی بر رقبای حاضر، شرکت پست باید از روش های سنتی عبور کرده و با تلفیق فناوری، ارائه و عرضه محصولات جدید و دارای ارزش افزوده را مدنظر قرار داد.

مهری تنوع بخشی به محصولات و خدمات، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ها و چابک سازی را از جمله برنامه های شرکت پست بشمرد و از ایجاد واحد راه اندازی و طراحی سرویس های نوین، احیای سرویس های پست کرایه و تعیین ساعت توزیع و تشکیل ستاد کشوری GNAF خبر داد.

رئیس هیات مدیره شرکت پست با بیان اینکه در برنامه 93 رشد منطقی ترافیک شامل افزایش ترافیک پستی از 563 میلیون مرسوله به 647 میلیون مرسوله پیش بینی شده است، تصریح کرد: تمامی فعالیت ها در راستای تحقق 6 هدف اصلی افزایش سهم بازار، ارتقای توان مالی، نوآوری، ارتقای کیفیت، افزایش رضایت ذی نفعان و توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی انجام می گیرد و در این راستا راه اندازی 11 سرویس جدید پستی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از انعقاد تفاهم نامه با راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای بهره برداری از خطوط ریلی، اتصال شبکه اختصاصی پست به شبکه ملی اطلاعات، بازنگری و اصلاح خطوط پستی و تشکیل کمیته های مشترک مدیریتی و تخصصی پست، پست بانک و پیام خبر داد.