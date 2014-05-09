نیازهای مدرسه سازی در اردبیل مکان یابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مدارس خیر ساز اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به توسعه فضاهای فیزیکی در شهرستان های پارس آباد، خلخال، مشگین شهر و نواحی یک و دو اردبیل به شدت احساس می شود.

وی با تاکید به اینکه آموزش و پرورش به صورت مستقیم نمی تواند خیرین را ملزم به ساخت مدرسه کند، اضافه کرد: در این خصوص نوسازی مدارس می تواند بازوی یاری گر آموزش و پرورش باشد.

به گفته سپهری مدرسه سازی خیرین با اعلام نوسازی اجرا می شود و به همین دلیل نوسازی مدارس باید به نیازهای آموزشی استان توجه و بر اساس آن برنامه ریزی کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان معتقد است فضاهای فیزیکی آموزشی استان نیازمند ساماندهی است.

وی با بیان اینکه خیرین فرصت طلایی برای احداث مدرسه را ایجاد کرده اند، اضافه کرد: باید در مکان یابی مدارس خیر ساز دقت نظر بیشتری صورت گیرد.