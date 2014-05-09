اصغر درخشش فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور که در مواد و رشته های مختلف برگزار می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چون انتخابی تیم ملی برای اعزام به میادین برون مرزی به شمار می رود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون دو و میدانی کشورمان این دوره از مسابقات، آخرین مرحله رقابت های انتخابی تیم ملی دو و میدانی جوانان کشورمان برای حضور موفق و پرقدرت در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا محسوب می شود.

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم در ادامه با اشاره به میزبان و زمان برگزاری این رقابت ها بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون دو و میدانی شهر کرمانشاه میزبان مسابقات دوومیدانی جوانان ایران شده است.

وی یاد آور شد: بدین ترتیب رقابت های دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور که حکم انتخابی تیم ملی را نیز دارد به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد و در آن شش دو و میدانی کار جوان و خوش آتیه به نمایندگی از هیئت دو و میدانی استان قم حضور دارند.

درخشش فر بیان کرد: مسابقات دو و میدانی قهرمانی رده سنی جوانان کشور به منزله آخرین مرحله انتخابی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در حالی برگزار می شود که نمایندگان قم در مواد و رشته های مختلف این شانس را دارند که عضو تیم ملی شوند.

وی خاطرنشان کرد: این پیکارها در دو نوبت صبح و عصر در پیست مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه به انجام می رسد و دو و میدانی کاران شرکت کننده در این رقابت ها در مواد، 100 متر، 200 متر، 400 متر و 800 متر برای کسب مدال های طلا، نقره و برنز با یکدیگر مسابقه می دهند.

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم عنوان داشت: همچنین شرکت کنندگان در مواد 1500 متر، 10 هزار متر، 110 متر با مانع، 400 متر با مانع، سه هزار متر با مانع، 4 در 100 متر، 4 در 400 متر، پرش طول و پرش سه گام نیز با یکدیگر پیکار خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دو و میدانی کاران قم در شش ماده این رقابت ها به میدان می روند، اضافه کرد: همچنین این رقابت ها در مواد پرش ارتفاع، پرش بانیزه، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، 10 کیلومتر پیاده روی و دهگانه برگزار خواهد شد.

