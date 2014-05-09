یادواره شهدای فکه در شهرستان ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه یادواره سردار شهید حاج حسین اسکنرلو و شهدای فکه با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان و مردم شهید پرورو ورامین در گلزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم یادگاران هشت سال دفاع مقدس و جانبازان جنگ تحمیلی، خاطرات خود را درباره شهدای فکه و عملیات سیدالشهدا بیان کردند و نقش این عملیات را در جنگ تحمیلی یادآور شدند.

سید رضا احمدی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از بسیجیان شهرستان ورامین در عملیات سید الشهداء که در منطقه عملیاتی فکه اجرا گردید حضور داشتند و رشادت های بسیاری از خود نشان دادند.

رییس هیئت رزمندگان اسلام ورامین افزود: این یادواره با محوریت شهید حسین اسکندرلو فرمانده گردان حضرت علی‌اصغر (ع) و شهدای آن عملیات برگزار و تعدادی از خانواده شهدا و یادگاران هشت سال دفاع مقدس به خاطره‌گویی پرداختند.

وی ادامه داد: در این عملیات بیش از 130 نفر از بسیجیان شهرستان ورامین که در گردان حضرت علی اصغر (ع) حضور داشتند به درجه رفیع شهادت نائل شده، مجروح شده و یا به اسارت گرفته شدند که این امر نشان از جانفشانی رزمندگان اسلام در این عملیات دارد.

این مسئول با تأکید بر اینکه در این مراسم از خانواده شهدای عملیات سیدالشهدا تقدیر شد گفت: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند و قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند.

وی افزود: پدران و مادران شهدا به خود ببالند که جوانان غیرتمندی را پرورش دادند که برای دفاع از نظام اسلامی حاضر شدند از بهترین سرمایه خود یعنی جانشان بگذرند و امروز آسایش و امنیت کشور ما مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان و ایثارگران است و باید برای گرامیداشت مقام والای این عزیزان سعی و تلاش بیشتری صورت گیرد.

این مسئول گفت: خانواده شهدا در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که هیچگاه آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب اسلامی را رها نکرده و حاضرند در این راه از بهترین سرمایه خود بگذرند و حقیقتا پدران و مادران شهدا سرمایه های عظیم این کشور هستند و اگر امروز ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، به برکت تربیت فرزندانی نظیر حاج اسکندرلو ها است.

احمدی اضافه کرد: فداکاری و از خودگذشتی شهدا سبب شد تا امروز جوانان غیور ایران اسلامی با الگوگیری از شهدا و اقتدا به ولایت فقیه و تلاش در راستای آرمان‌های والای انقلاب اسلامی پیشرفت‌های زیادی را برای نظام به ارمغان بیاورند.

عضو شورای شهر ورامین عنوان کرد: اگر امروز استکبار از ملت و کشور ما وحشت دارد به دلیل خون شهدا و ایثار و رشادت آن جان برکفان و ایثارگران است که اگر شهیدان به میدان رزم نمی‌رفتند، دشمنان حاضر نبودند خاک ما را رها کنند و باید دانست که شهدا سند افتخار کشور اسلامی هستند و هیچگاه نباید آن را از یاد ببریم.

وی تأکید کرد: فضیلت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و امروز اگر در کشور امنیت و عزت و شرف وجود دارد، به واسطه دستاوردهای انقلاب اسلامی است که لحظه‌ای از پاسداری و صیانت آن کوتاه نیامدیم.

این رزمنده دفاع مقدس با تاکید براینکه نباید شهدا و راه شهدا و آرمان‌های شهدا را به هیچ عنوان فراموش کرد، گفت: به هر بهانه و در هر زمانی باید از شهدا یاد کرد و از آرمان‌ها و باورهای شهدا گفت تا نسل جدید با آن آشنا شوند.

احمدی متذکر شد: یكي از نعمت‌هاي بزرگ دين اسلام شهادت است و امروز فرهنگ شهادت و يادواره شهدا بايد ارتباطي بين نسل گذشته و حاضر باشد و ادامه راه شهدا هم بر همه واجب است، زیرا آینده و مقدرات نظام به دست همین ادامه دهندگان راه شهدا رقم خواهد خورد.

وی یادآور شد: فراموش کردن شهدا بزرگترین آفت برای جامعه اسلامی است و شهدا همان کسانی هستند که از همه نعمات دنیای مادی، از خانواده، فرزند و زندگی گذشتند تا به نعمت اخروی پروردگار برسند و آن را به انسانیت هدیه دهند.

این مسئول با بیان اینکه بهترین روش برای ادامه راه شهدا این است که اهداف آنها را بشناسیم و در جهت ترویج و نهادینه کردن این اهداف تلاش کنیم، عنوان کرد: قطعا هدف شهدا چیزی جز حفظ نظام اسلامی نبود و اگر تک تک آحاد جامعه در هر سمت و جایگاهی که هستند از شهدا الگو بگیرند و هرکس به نحوه احسن در جایگاه خود تلاش کند، به هدف والا و نهایی شهدا نزدیک می شود.

در پایان این مراسم از همسران و مادران شهدای عملیات سید الشهدا با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.