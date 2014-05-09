مهدی میرشاه ولد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از آغاز ثبت نام تا پایان روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه حدود 3 میلیون و 370 هزار نفر و در قالب یک میلیون و 406 هزار خانوار در سایت بیمه سلامت ایرانیان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در مورد متقاضیان استانهای مختلف نیز گفت: بیشترین تعداد ثبت‌نامی مربوط به استانهای تهران با 590 هزار و 577 نفر ، خراسان رضوی با 332 هزار 773 نفر، آذربایجان غربی با 257 هزار و 830 نفر ، خوزستان با 200 هزار و 224 نفر ، آذربایجان شرقی با 193 هزار و 41 نفر و اصفهان با 169 هزار و 460 نفر است .

به گفته وی ،کمترین آمار ثبت نام کنندگان بیمه رایگان همگانی در سایت سازمان بیمه سلامت نیز مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد با حدود 12هزار نفر است.

سخنگوی ستاد بیمه سلامت همگانی تاکید کرد: استان کهکیلویه و بویراحمد بدلیل بافت روستایی که دارد در گذشته اغلب ساکنین در قالب بیمه روستاییان تحت پوشش قرار گرفته اند ضمن اینکه جمعیت این استان نیز در مقایسه با استانهای دیگر کم است.

میرشاه ولد در مورد بستری ثبت ن ام کنندگان در سایت نیز گفت: افرادی که در سایت ثبت نام کرده و متقاضی بیمه رایگان هستند در صورت بستری در بیمارستانهای دولتی می توانند با مراجعه به ادارات بیمه سلامت معرفی نامه دریافت کنند و این افراد همانند سایرین از خدمات 90 درصدی رایگان و پرداخت 10 درصد بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: ثبت نام متقاضیان بیمه همگانی رایگان درا ین مرحله تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و پس از آن برای این افراد دفترچه بیمه صادر خواهد شد.