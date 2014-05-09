یک روباه از استخر کشاورزی در فیروزآباد نجات یافت/ لزوم فنس کشی استخر اراضی

هوشنگ علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: حوالی روز سه شنبه همین هفته بود که یکی از کشاورزان شهرستان فیروزآباد به ماموران محیط زیست اطلاع داد یک قلاده روباه در استخر کشاورزی اراضی خود گرفتار شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس ماموران محیط زیست به استخر مذکورمراجعه و روباه رااز درون آب استخر نجات دادند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزآباد بیان کرد: پس از بررسی و معاینه این روباه وقتی ماموران از صحت و سلامتی این حیوان اطمینان حاصل کردند، آن را در زیستگاهش در شهرستان فیروزآباد رهاسازی کردند.

علیپور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کشاورزان حتما باید استخر آب اراضی کشاورزی خود را فنس کشی کنند، افزود: چندی است که کشاورزان منطقه به آبیاری تحت فشار برای اراضی کشاورزیشان روی آورده اند که این نوع آبیاری مستلزم داشتن استخر آب است.

وی تاکید کرد که این استخرها باید فنس کشی شود تا برای حیوانات و زیستمندان منطقه مشکلی به وجود نیاید، افزود: پیش از این مکاتباتی با ادارات مسئول این امر برای لزوم فنس کشی استخرها از سوی کشاورزان صورت گرفته که تاکنون اقدامی نشده اما باید این فنس کشی صورت گیرد تا خطری متوجه حیوانات نشود.

