آتش زدن جسد رانندگان پس از قتل/ درخواست آزادی مشروط 3 عضو باند

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده 5 مرد تبهکار پس از قتل رانندگان اجساد آنها را به آتش می کشیدند.

19 فروردین سال 88 نخستین شکایت از اعضای این باند در پلیس آگاهی اسلامشهر مطرح شد.

تحقیقات نشان داد مرد جوانی به نام حسین همراه یک دستگاه خودروی پراید از خانه خود خارج و دیگر بازنگشته بود. حدود 2 هفته بعد جسد سوخته حسین در حوالی اسلامشهر کشف شد. ماموران در ردیابی خودروی سرقت شده مقتول موفق شدند یکی از سارقان سابقه دار به نام مهرداد را در این زمینه شناسایی و دستگیر کنند. مهرداد در بازجویی ها با اعتراف به قتل حسین گفت: روز حادثه پس از اینکه سوار خودروی مقتول شدم با همدستی یکی از دوستانم به نام قربان به دور گردن راننده زنجیر انداخته و او را خفه کردیم.

با این اعترافات قربان نیز دستگیر و در بازجویی ها به همدستی در این قتل اعتراف کرد.

ماموران که احتمال می دادند متهمان مرتکب جرائم دیگری شده اند بازجویی از آنها را ادامه داده تا اینکه مهرداد در ادامه تحقیقات به قتل راننده دیگری اعتراف کرد و گفت پس از قتل حسین راننده دیگری را نیز خفه کرده و جسدش را در حاشیه شهر به آتش کشیدم. در ادامه دو عضو دیگر این باند نیز شناسایی و از سوی ماموران دستگیر شدند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که 5 قاضی جنایی پس از محاکمه متهمان، مهرداد را به دو بار قصاص و قربان را به یک بار قصاص و 15 سال زندان محکوم کردند.

متهمان ردیف سوم و چهارم نیز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان و متهم ردیف پنجم نیز به 10 سال زندان محکوم شدند.

در حالیکه حکم اعضای این باند در دیوان عالی کشور تایید شده است متهمان ردیف سوم تا پنجم با ارسال نامه ای به دادگاه خواستار آزادی مشروط شدند.

با درخواست دو عضو این باند پرونده برای رسیدگی به درخواست آزادی مشروط به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.