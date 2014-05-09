تفسیر قرآن باید در کشور رواج یابد/ قرآن باید از مهجوریت خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی شامگاه پنج‌شنبه در دومین شب از دهمین همایش اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که با حضور آیت الله سبحانی و استاد حوزه علمیه قم در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: قرآن کریم مهجور واقع شده و باید کاری کنیم تا از مهجوریت خارج شود.

وی خطاب به اساتید تفسیر قرآن کریم گفت: در تفسیر‌هایتان سخت نگیرید و به فکر اقشار و سنین مختلف برای درک و فهم تفسیر باشید.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید به اینکه باید تفسیر در کشور رواج یابد، تصریح کرد: تمام رساله‌های فقهی ما باید وارد دانشگاه‌ها بشود.

وی با بیان اینکه از ساده‌ترین آیات قرآن می‌شود صد‌ها نکته استخراج کرد، افزود: تعداد مفسران ما باید افزایش یابد.

حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه تعدادی از جوانان ما نماز نمی‌خوانند، گفت: 35 راه برای جذب جوانان به اقامه نماز وجود دارد اما هیچ کدام از آنها را نمی‌دانیم و لحن مناسب گفتگو را نیز نداریم.

حوزه نباید در تابستان تعطیل باشد

این مفسر قرآن کریم با تاکید بر اینکه حوزه نباید با آغاز فصل تابستان به تعطیلات سه ماهه برود، خاطرنشان کرد: قم و حوزه نباید در فصل تابستان تعطیل شود.

وی با اشاره به اینکه همه ما در برابر قرآن مسؤل هستیم، گفت: به عنوان مثال اکنون که ماه رمضان نزدیک است مسئولان از چند ماه جلو‌تر به فکر تأمین مواد غذایی و حتی سریال‌های این ماه هستند، آیا به فکر قرآن هم هستند؟ چه کاری برای این کتاب الهی در این ماه انجام می‌دهند؟

علم در قرآن و نهج البلاغه است

حجت الاسلام قرائتی با تاکید بر اینکه علم در قرآن و نهج البلاغه است، گفت: برخی فکر می‌کنند کفایه بخوانند عالم می‌شوند اما نهج البلاغه را بخوانند هیچ علمی یاد نمی‌گیرند در حالی که علم اصلی حضرت علی(ع) است.

در پایان مراسم از سه شخصیت و چهره برجسته قرانی، حجت الاسلام قرائتی، حجت الاسلام یعقوب جعفری صاحب تفسیر کوثر و حجت الاسلام فاکر میبدی صاحب تفسیر آیات الاحکام و آیات حج تجلیل به عمل آمد.