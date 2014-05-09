به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش «رومی»، نمایش «رومی» اثری است که به عشق جنونآمیز مولانا و شمس میپردازد. تراژدیای که منجر به مرگِ فرزندان مولانا، کیمیا و علاءالدین و قتل شمس میشود.
رضا ثروتی درباره این نمایش توضیح داد: فضای نمایش در تهرانِ امروز میگذرد و یکی از دغدغههای اصلیِ آن اختلافِ نسلهاست. در این اثر برخلافِ کارهای گذشتهام قصه سرراستی را تعریف میکنم و وزنه زبان و اصوات سنگینتر از تصاویر است.
بامداد افشار آهنگسازی و طراحیِ اصوات این اثر نمایشی را بر عهده دارد. «رومی» به تهیهکنندگی نورالدین حیدری ماهر نیمه دوم مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
رضا ثروتی پیش از این نمایشهای «مکبث»، «عجایبالمخلوقات» و «ویتسک» را اجرا کرده که همه این آثار در جشنوارههای داخلی و خارجی جوایزی را بدست آوردهاند.
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