هنوز «قصه های مجید» از بسیاری برنامه های سطحی چند سال اخیر صدا و سیما بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تقدیر از پدیدآورندگان و ناشران حوزه جوان عصر روز پنجشنبه با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس 27 امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و همچنین محمود گلزاری معاون امور ساماندهی وزارت ورزش و امور جوانان و همچنین نویسندگان و ناشران پشکسوت و فعال در محل مجموعه جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

در این مراسم ابتدا محمود حکیمی نویسنده پیشکسوت با قدردانی از صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و زحماتی که برای برگزاری نمایشگاه امسال کتاب تهران کشیده است، گفت: من افتخار می کنم که نخستین کتابم در سال 47 درباره زندگانی مصعب ابن عمیر اولین سفیر رسول اکرم به مدینه و آخرین کتابم هم درباره حضرت مهدی پیام آور مهرورزی و محبت در سال گذشته منتشر شد.

وی با یادآوری وضعیت نشر کتب دینی پیش از انقلاب گفت: در دهه 40 بسیاری از کتابهایی که برای نوجوانان و جوانان منتشر می شد، توسط نیروهای چپ نوشته می شد و تعداد کسانی که کتابهای دینی می نوشتند بسیار کم بود. در دهه 50 هم، شاه و حکومت شاهنشاهی رسما اعلام می کردند که هر چه گرفتاری داریم از زمان آمدن اعراب به ایران بوده است وگرنه ما خودمان صاحب تمدن عظیمی هستیم. ولی خوب بود چند دانشمند این تمدن عظیم را هم نام می بردند!

به گفته محمود حکیمی، تمدن ایران اسلام و پیشرفت هایی که در علوم ایجاد شده همگی ناشی از تمدن اسلامی بوده است.

این نویسنده پیشکسوت همچنین با بیان اینکه ما الان در شرایط خاصی بسر می بریم گفت: متاسفانه ایرانیان برخلاف تمدن بزرگی که دارند، کتاب گریزند اما کودکان و نوجوانان و جوانان ما بیشتر از دیگران کتاب می خوانند. واقعیت این است که الان نه مثل دهه 40 است و نه مثل دهه 50. متاسفانه امروزه سلفیان به نام دین با اقداماتی که در سراسرجهان انجام می دهند موجب بدنامی اسلام شده اند. متاسفانه اینها در هر روز در یکجای دنیا عملیات انتحاری انجام می دهند و من بسیار تاکید دارکه اعمال و رفتار فرقه سلفیه هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و ما موظف هستیم که کتاب بنویسیم و بگوییم که این فرقه ها چه مصیبتی برای اسلام پدید آورده اند.

حکیمی همچنین ازاینکه به گفته او در سراسر جهان گرایش بسیار شدیدی به سوی شیعه اثنی عشری پدید آمده است ابراز خشنودی کرد و گفت: امیدوارم نویسندگان دیگر هم درباره شیعه امامیه اثنی عشری آثار بیشتری بنویسند.

در ادامه این برنامه پس از اجرای چند قطعه سرود و ترانه توسط بابک قدمایی، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری مراسم تقدیر از ناشران و پدید آورندگان آثار حوزه جوان را ابتکار معاونت امور ساماندهی وزارت ورزش و امور جوانان خواند و ضمن تقدیر از آن گفت: این حرکت می تواند مقدمه ای باشد برای توجه بیشتر به نسل جوان برای یک رویش و خیزش جدید.

وی افزود: اساتیدی که در این برنامه حضور داشته اند در شکل گیری شخصیت من نقش داشته اند اگر چه این ارتفاع ، ارتفاع حقیری است. نسل ما با نوشته های مختلف آقای حکیمی نوعی جایگزین سالاری بوجود آورده است در برابر انواع الگوهایی که در دوره شکل گیری الگوهای چگوارایی پدید آمده بودند. آقای حکیمی با الگوسازی از تاریخ گذشته خودمان، شخصیتی مانند مصعب ابن عمیر را به عنوان اشراف زاده ای که در خدمت پیامبر درآمد، فضای جدیدی را برای نسل ما ساخت.

وی همچنین از پرویز خرسند نویسنده و روزنامه نگار پیشکسوت که آثارش در دهه 50 زبانزد بوده است، به نیکی یاد کرد و گفت: استاد خرسند با قلم جذابش می نوشت و در مجموعه هایی مختلف، فضایی را برای یادگیری نسل جوانی که ما بودیم ایجاد کرده بود.

صالحی همچنین از محمدرضا حکیمی به نیکی یاد کرد و در خصوص هوشمند مرادی کرمانی گفت: اولین چیزهایی که در ادبیات عام از ایشان نمود یافت، قصه های مجید بود که توانست با فضای ساده و روان و کویری و جذاب خودش قالب جدیدی را عرضه کند. ایشان بعدها که «شما که غریبه نیستید» را نوشت، متوجه شدیم که فضای قصه های مجید از کجا شکل گرفته است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: امروز هم نسل جوان ما به شدت نیازمند نویسندگانی است که بتوانند دریچه های جدیدی را برای این نسل بگشایند و تفسیر رحمت آمیزی از دین ارائه کنند .امیدوارم همچنان شاهد فعالیت نویسندگان در حوزه جوان و نوجوان باشیم.

در این برنامه همچنین محمود گلزاری معاون امور ساماندهی وزارت ورزش و امور جوانان در سخنانی گفت: این برنامه برای اولین بار پیوند معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان را تبلور بخشید و امیدوارم این همکاری ها ادامه یابد.

وی افزود: نزدیک به 24 میلیون نفر از جمعیت کشور ما در گروهی قرار دارند که به آنها جوانان و نوجوانان می گویند که البته به دلیل هجوم های دنیای مجازی ارتباط نامانوس و نامناسبی در آنها شکل گرفته است. الان یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مشکلات آنان بحث هویت است و ما هم نگران این مسئله هستیم که جوانانمان از هویت ایرانی و اسلامی خود فاصله بگیرند البته برای بازگرداندن این هویت جوانان هیچ چیز بهتر از کتاب نیست.

گلزاری در ادامه با اشاره به نظریات «نیل پستمن» در کتاب «زندگی در عشق مردن در خوشی» که به مقایسه نقش مخرب رسانه ای مانند تلویزیون در شکل گیری افکار و در عین حال نقش مثبتی که کتاب در این خصوص دارد افزود: ما اگر بخواهیم جوانانمان که سرمایه های اصلی کشورمان هستند، در مسیری قرار بگیرند که به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخارکنند، باید کتاب را ترویج کنند و کتاب هم زمانی ترویج می شود که نویسندگان نام آشنای آن به جامعه معرفی شوند.

معاون امور ساماندهی وزارت ورزش و امور جوانان در عین حال از آنچه سیاست غلط رسانه ای در صدا و سیما نامید، انتقاد کرد و گفت: تاسف بنده این است که صدا و سیمای آن زمان (یکی، دو دهه قبل) آثار فاخری پخش می کرد ولی اکنون این گونه نیست و هنوز هم اثری مانند قصه های مجید از بسیاری از برنامه های سطحی چند سال اخیر صدا و سیما بهتر است.

در پایان این برنامه از پدیدآورندگان و ناشران برگزیده حوزه جوان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.