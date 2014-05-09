بلاتکلیفی چهارمین شهرک نانو تکنولوژی دنیا/ کلیدی که در قفل اشتغال بروجرد نچرخید

به گزارش خبرنگار مهر، احداث شهرک صنعتی نانوتکنولوژی و سیلیکون بروجرد با پنج کارخانه مرتبط با صنایع سیلیکون، سلول های خورشیدی و میکرو الکترونیک به عنوان چهارمین شهرک صنعتی نانو تکنولوژی و سیلیکون دنیا در ایران در سال 86 در این شهرستان کلید خورد.

مطالعات مهندسی و اجرایی این شهرک صنعتی از سال 86 آغاز شد و از سال 88 عملیات اجرایی ساخت نخستین کارخانه این شهرک شروع و به گفته مسئولان این پروژه قرار شد این کارخانه با ظرفیت 20 هزار تن در سال تا اواخر سال 91 به بهره برداری برسد.

بنابر این گزارش، در آن زمان از سوی مجریان طرح و نمایندگان وقت مردم در مجلس شورای اسلامی این پروژه به عنوان یک تحول بزرگ در بخش انرژی های نو و صنایع الکترونیکی به مردم و محافل خبری معرفی شد.

این در حالی است که در بدو احداث این پروژه با پرونده اختلاس میلیاردی گروه آریا عجین شد و اما و اگرهایی در ادامه پروژه به وجود آمد که عملیاتی شدن آن را در هاله ای از ابهام برد و تا به امروز پرونده ساخت این پروژه مسکوت مانده است.

ساخت این پروژه عظیم که در همان روزهای آغاز به کار نقل محافل خبری شد سر و صدای زیادی در پی داشت و بارقه امید برای اشتغال هزاران جوان بیکار بروجردی را در دل مردم روشن کرد.

به گفته مجریان طرح با ساخت شهرک صنعتی نانوتکنولوژی و سیلیکون بروجرد هشت هزار و 500 نفر به طور مستقیم و 12 هزار نفر در ارتباط با صنایع پایین دستی صاحب شغل می شدند که متاسفانه تا کنون این آرزو محقق نشده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت این پروژه بزرگ در کشور به خبرنگار مهر می گوید: پروژه سیلیس بروجرد با ظرفیت ایجاد 10 هزار نفر اشتغال می تواند تحول بزرگی در اقتصاد شهرستان ایجاد کند.

علاء الدین بروجردی می افزاید: هم اکنون در کل کشور تولید سلولهای خورشیدی را نداریم که با ایجاد شهرک صنعتی سیلیکون می توان به این ظرفیت بالا دست پیدا کنیم.

وی ادامه می دهد: با پیگیری های انجام شده مشکلات سر راه ادامه این پروژه حل شده است و با این وجود می توانیم بگوییم با حل این مشکلات امکان احیای مجدد این پروژه بزرگ در بروجرد وجود دارد.

استاندار لرستان نیز در این رابطه به مهر می گوید: اخیرا با دادستان کل کشور صحبتهایی برای حل مشکلات پروژه سیلیس بروجرد انجام شده است.

هوشنگ بازوند با بیان این مطلب می افزاید: رایزنی های لازم با دادستان و عوامل اجرایی پرونده قضایی این پروژه انجام شده است و ما نیز تلاش می کنیم هرچه سریعتر مشکلات حل شوند تا بتوانیم این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.

به هر روی انتظار می رود با رفع مشکلات پرونده قضایی این پروژه عظیم ادامه عملیات اجرایی و ساخت آن از سر گرفته شود و سرانجام این پروژه ها نیز مانند پروژه های نیمه تمام مانند بیمارستان آیت اله بروجردی، نیروگاه 500 مگاواتی، سدهای آبسرده و گلرود و... نباشد تا مردم بتوانند بهره لازم را از ایجاد این پروژه ببرند.