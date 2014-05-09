دفتر رییس جمهوری از همه اقشار استان ایلام تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دفتر رییس جمهوری با صدور پیامی از همه اقشار استان ایلام در چهارمین سفر دولت به این استان تقدیر کرد.

متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شکوه، همدلی و همراهی شما مردم با ایمان، مقاوم و با نشاط در استقبال از سفر"کاروان تدبیر و امید" به استان ایلام و دیدار و‏‏ گفت وگو با مردم شریف آن استان که تجلی اخلاص وایثار بود؛ تعهد دولت را در خدمتگزاری، مضاعف نمود و نوید آینده ای درخشان را برای همدلی و تلاش بیشتر رقم زد.



برخود وظیفه می دانیم از طرف ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه؛ ضمن ستایش و تشکر صمیمانه از استقبال و میهمان نوازی گرم همه مردم شریف استان ایلام، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه ایلام، نمایندگان شریف مردم استان در مجلس شورای اسلامی، علما و روحانیت معزز، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران سرافراز، استاندار و مسئولان محلی، اصحاب رسانه، صداوسیما و سایرگروه‌های مردمی عزیز، توفیقات و سربلندی همگان را از خداوند متعال مسئلت نماییم.



بی شک با عنایات خداوند متعال و در پرتو استمرار وحدت، آگاهی، وفاداری و هوشیاری آحاد مردم آن دیارِ پر خاطره؛ و در سایه شکوفایی استعدادهای کم نظیر مردمی به ویژه جوانان مومن، با ذکاوت و پر طراوت استان ایلام، افقِ توسعه پایدار و روز افزون زمینه ساز تحقق همه برنامه ها و تصمیمات خواهد بود. ان شاء الله



دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران