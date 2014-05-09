وضعیت آب در جیرفت به سمت بحرانی شدن پیش می رود/ انتقال آب دریای عمان به جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مشكلات تامين آب شهرستان جيرفت با حضور مدير امور آب اين شهرستان و نماينده مردم جيرفت و عنبر آباد در مجلس بررسي شد

در اين جلسه احمد سنجري مدير امور آب جيرفت اظهار داشت با توجه به اينكه در سال 1382 سطح برخورد آب در 40 متري اعماق زمين بوده و درحال حاضر به 150 متري رسيده است،لذا اين مايع حياتي غير قابل تجديد در شهر جيرفت به طرف بحراني شدن مي رود.

مدير امور آب جيرفت افزود:در صورتيكه از محل سد هليل جيرفت به آب شرب تخصيص داده نشود بيم آن مي رود كه در آينده شاهد بروز تنش هاي غير قابل تصوري در بخش آب شرب باشيم.

در اين جلسه همچنين موضوع آب رساني به جبالبارز مورد بررسي قرار گرفت كه مدير امور آب جيرفت گفت: جهت تكميل پروژه آبرساني به جبالبارز نياز به 55 ميليارد ريال اعتبار مي باشد كه با ساخت چهار مخزن و ايستگاه پمپاژ و 3.5 كيلومتر خط انتقال و حفر دو حلقه چاه مشكل تامين آب جبالبارز نيز حل خواهد شد.

فرج الله عارفي، نماينده مردم جيرفت و عنبر آباد در مجلس نيز ضمن قول مساعد براي پيگيري مشكلات شهرجيرفت اظهار داشت: تامين آب جيرفت از طريق درياي عمان در دستور كار قرار گرفته است و موارد مربوط به آب و فاضلاب نيز از طريق معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو پيگيري خواهد شد.