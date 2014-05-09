2 تیم نماینده قم در لیگ بدمینتون کشور شدند/ تلاش برای بازگردان قم به جمع برترین های کشور

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بر اساس اعلام فدراسیون بدمینتون، فصل جدید مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون قهرمانی باشگاه‌های کشور امسال با شرکت 12 تیم مدعی صعود به لیگ دسته اول بدمینتون برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم‌های شرکت‌کننده در فصل جدید مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون قهرمانی بانوان باشگاه‌های کشور، در یک گروه جای گرفته‌اند و در لیگ امسال به صورت دوره‌ای و البته به صورت مجتمع و تنها در یک مرحله با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم ادامه داد: در این مسابقات تیم‌های هیئت بدمینتون استان های مختلف در تلاش برای برخورداری از شانس حضور در لیگ دسته اول این رشته، بازی‌های خود را به صورت دوره‌ای برگزار می‌کنند تا دو تیم به لیگ دسته اول صعود کنند.

وی از تلاش برای بازگردان قم به جمع برترین های کشور خبر داد و در ادامه اضافه کرد: در این رقابت ها تیم بدمینتون هیئت قم با توجه به تمرینات بسیار خوبی که پشت سر گذاشته و انصافا سیدمهدی برقعی و حامد شعبانیان برای آماده سازی این دو تیم تلاش کرده اند با تمام توان و قدرت برابر تیم‌های رقیب قرار می گیرد و امیدواریم با توجه به آمادگی بسیار خوبی که در تمرینات و اردوها به دست آورده اند در این دوره نتایج خوبی کسب کنند.

پنجه باشی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون بدمینتون، تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات در مجموع 11 بازی انجام می دهند و سرانجام تیم هایی که بتوانند در مکان های اول و دوم رده بندی پایانی قرار بگیرند، لیگ دسته اولی خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت حال حاضر بدمینتون قم، اظهار داشت: هدف تیم بدمینتون هیئت قم از حضور در رقابت‌های لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور، پرورش استعدادهای جوان این رشته و بازگشت بدمینتون استان قم به دسته اول است.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم بیان داشت: زمان زیادی نمی‌گذرد که بدمینتون‌بازان قم در بخش بانوان و آقایان در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور داشتند، اما بزرگترین مشکل ما در خصوص عدم حضور در رقابت‌های دو سال اخیر لیگ دسته اول مسائل مالی بود که امسال امیدوارم بیشتر مورد حمایت مسئولان عزیز استان قرار بگیریم و بدیمنتون قم را به جایگاه واقعی خود برگردانیم.

وی در پایان افزود: نوزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون مردان باشگاه های کشور با عنوان جام خلیج فارس در شهرستان مهدیشهر استان سمنان برگزار می شود و بعد از این رقابت ها طبق برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون قرار است نوزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه های کشور با شرکت 12 تیم به انجام برسد.