توقف ساخت خط لوله اتان مرکزی/ پتروشیمی را به بنگاه معاملات ملکی تبدیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شعری مقدم امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سقوط جایگاه صنعت پتروشیمی در بین شرکت های بزرگ صنایع پتروشیمی جهان، گفت: با مشکلاتی که خصوصی سازی اشتباه در صنعت پتروشیمی به وجود آورده است، جایگاه پتروشیمی ایران به 51 جهان تنزل یافته و عملا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یک بنگاه معاملات ملکی تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به کاهش شدید منابع مالی و اعتباری، افزایش درصد منابع ال سی از 30 به 130 درصد، گرانی نرخ ارز، عدم پذیرش تضامین پتروشیمی از سوی بانک ها به توقف توسعه صنعت پتروشیمی کمک کرده است، تصریح کرد: پتروشیمی تنها با فایناس چینی و یا منابع صندوق توسعه ملی توسعه نمی یابد .

وی با اعلام اینکه هم اکنون 60 طرح پتروشیمی با ظرفیت تولید 60 میلیون تن و حدود 38 میلیارد دلار اعتبار در حال انجام است، اظهار داشت: به دلیل عدم تامین منابع مالی اهداف سند چشم انداز برای توسعه پتروشیمی محقق نخواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در سالهای گذشته پتروشیمی را به کسانی واگذار کردند که طلبکار دولت بودند و نگاه این بخش به پتروشیمی نگاه جامع و تخصصی نبوده است، بیان کرد: پیش بینی می شود امسال عملیات ساخت خط لوله اتیلن غرب تکمیل شود و 4 طرح پتروشیمی کاویان، لرستان، مهاباد و کردستان در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

شعری مقدم همچنین از توقف ساخت خط لوله اتان مرکزی خبر داد و افزود: وقتی دولت پول ندارد، یارانه ها را بدهد، چگونه می توان منابعی را برای ساخت پتروشیمی ها کنار بگذاریم.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به تعریف 24 طرح جدید پتروشیمی در فاز دوم توسعه پتروشیمی های عسلویه از بازگشایی فاینانس پتروشیمی های بوشهر، هنگام و سبلان خبر داد و یادآور شد: علاوه بر طرح های نیمه تمام ساخت 36 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری 41 میلیارد دلاری هم در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین ظرفیت تولید پتروشیمی در سال گذشته را 40 میلیون تن عنوان کرد و گفت: ارزش تولید محصول پتروشیمی ایران سال گذشته 20 میلیارد دلار بوده که 9 میلیارد دلار آن به خارج کشور صادر شده است.

این مقام مسئول همچنین در خصوص قرارداد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای ساخت خط اتان مرکزی توضیح داد: فعلا برنامه ای برای لغو قرارداد با خاتم الانبیا نداریم اما باید بین سهامداران پتروشیمی های خط اتان مرکزی یکپارچگی ایجاد شود و زمانی ساخت این خط لوله آغاز خواهد شد که خوراک مورد نیاز آن تامین شود.