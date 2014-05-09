بهار عربی زمستانی خونین است/توطئه صهیونیستها برای پایان دادن به اختلاف اعراب و رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه( سانا)، "بثینه شعبان" مشاور رسانه ای و سیاسی "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: آنچه که هم اکنون در کشورهای عربی در حال جریان است حاصل تلاش برخی قدرتها برای مشغول کردن امتهای عربی و اسلامی به امور داخلی و غافل ماندن از اختلافات میان اعراب و اسرائیل است.

شعبان در ادامه گفت: هدف صهیونیستها از اشاعه آنچه که در منطقه ما در جریان است؛ تثبیت موجودیت یک کشور یهودی در اذهان مردم دنیاست و آنها از طریق حمایت از تروریسم و برافروختن آتش خشم، کینه ،چند دستگی و درگیریهای طایفه ای و نژادی در کشورهای عربی سعی در محقق ساختن اهداف خود دارند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد همانطور که تاکنون کشورهای عربی مهد ادیان آسمانی بودند از این پس نیز همانگونه خواهد بود و مردم با صلح وآرامش در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد و هیچ چیز نمی تواند وحدت پیروان ادیان مختلف را در کشورهای عربی خدشه دار کند.

مشاو رسانه ای رئیس جمهوری سوریه در ادامه به سیاستهای دوگانه و کوتاهی های نهادها و سازمانهای منطقه ای بویژه سازمان همکاریهای اسلامی در خصوص قضیه فلسطین این سؤال را مطرح کرد زمانی که مسجد الاقصی مورد هجوم برنامه ریزی شده و هدفمند صهیونیستها قرار می گیرد، کجا بودند آنها ئی که دم از حمایت اسلام و مسلمانان می زنند؟

وی با اشاره به نشستی که در خصوص وضعیت مسجد الاقصی در دمشق برگزار شد اعلام کرد: مسئله فلسطین، جولان و همه اراضی مربوط به کشورهای عربی که به اشغال در آمده اند، پیش درآمدهمه حوادثی که امروز خاورمیانه شاهد آن است.

شعبان در ادامه تأکید کرد: آنچه که صهیونیستها از آن به عنوان بهار عربی یاد می کنند، زمستان خونینی بیش نیست.

وی تصریح کرد بهار عربی زمانی محقق خواهد شد که اعر اب از تمام توان خود برای مقاومت و ادامه پایداری برای بازپس گیری حقوق مسلم خود استفاده کنند.