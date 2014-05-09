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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

حجت الاسلام صدیقی:

تا زمانی که خود را اصلاح نکنیم امام صالحین نخواهد آمد/ آسیب ها با توسل به قرآن شناسایی شود

تا زمانی که خود را اصلاح نکنیم امام صالحین نخواهد آمد/ آسیب ها با توسل به قرآن شناسایی شود

مشهد – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: تا زمانی که خود را اصلاح نکنیم امام صالحین نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی قبل از ظهر جمعه در سومین دوره آموزشی سرگروه‌های صالحین در هتل نخل مشهد اظهار کرد: بی تردید تا صالح نباشید، صالح‌پرور نخواهید بود و تا هنگامی که خود را اصلاح نکرده، امام صالحان نخواهد آمد.

وی ادامه داد: افرادی که در پی ارتقاء ارزش های خود هستند باید اهل دعا و اخلاص باشند و در حقیقت دعا جلوه اضطرار و فقر انسان است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دعا کلید اتصال به درگاه پروردگار است، عنوان کرد: نماز چشمه جوشان در وجود انسان بوده و همانند آب جاری نمی‌گذارد انسان گرفتار فحشا و منکر شود.

حجت الاسلام صدیقی بیان کرد: سرطان دنیا عمر را نابود و سرطان تکبر ابدیت انسان را ضایع می سازد بنابراین باید با برپایی نماز و سجده به درگاه پروردگار این تکبر را شکست.

وی عنوان کرد: فلسفه تربیت، خودیابی و خودشناسی برای خودسازی است و اگر به راستی آدمی حقیقت خود را وجدان کند و متعلم کلاس خدا باشد مقدمه شکوفایی خواهد بود.

حجت الاسلام صدیقی تصریح کرد: بین ما و خدا 4 هزار حجاب وجود دارد و انسان باید از تمایلات نفسانی عبور کرده و این 4 هزار مانع را کنار بگذرد تا به خدا برسد  و در این راستا نماز یکی از راه های مقابله با این 4 هزار مانع است و بی تردید پیروزی از آن کسی است که نفس خود را تربیت کند.

وی با تاکید بر اینکه باید آسیب ها با توسل به قرآن شناسایی شود، افزود: اگر بخواهیم یک رذیله از رذایل را کنار بگذاریم و دردها و آسیب‌ها را با توسل به قرآن شناسایی کنیم باید به این کتاب الهی توسل بجوییم تا از ظلمت به سوی نور حرکت کنیم.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: قرآن خطوط عرش الهی و تصویر انسان کامل است و قرآن هم درد است و هم دردها را نشان می‌دهد بنابراین باید به قرآن پناه برد زیرا این کتاب کاغذ نبوده بلکه جلوه‌ای از نور است.

وی خطاب به حلقه های صالحین بیان کرد: امروز باید یادمان باشد که تا صالح نباشیم نمی‌توانیم صالح پرور باشیم و در این راستا با وجود غربت دین و غربت ولایت و هجوم دشمنان باید ثابت قدم بوده و سینه مان را برای ولایت سپر کنیم.

 

کد مطلب 2288107

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