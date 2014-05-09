مراسم اعتکاف در 40 مسجد کرمانشاه برگزار می شود/ دعوت از مبلغان و کارشناسان دینی کشور

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه صبح جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف هر سال باشکوه تر از سالهای گذشته در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جواد کرمی با اشاره به اینکه مراسم اعتکاف در بیش از 40 مسجد استان کرمانشاه برگزار می شود، گفت: این مساجد آمادگی دارند که در ایام البیض ماه مبارک رجب از معتکفان پذیرایی کنند.

کرمی بیان داشت: مراسم اعتکاف در استان کرمانشاه همانند سالهای گذشته به مدت دو روز یعنی از 23 تا 25 اردیبهشت ماه در این مساجد با حضور باشکوه مردم برگزار می شود.

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه بيان كرد: این مراسم با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی و نیز کانون اعتکاف استان کرمانشاه برگزار می شود و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به مساجد مشخص شده شهرهای خود در استان کرمانشاه مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: براساس برآوردهای صورت گرفته امسال بیش از 6 هزار نفر در این 40 مسجد منتخب در سراسر استان معتکف خواهند شد.

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه گفت: از ویژگی های مراسم اعتکاف امسال این است که در این مراسم، از مبلغان و کارشناسان دینی استانی و کشوری برای پاسخگویی به مسایل شرعی در این مساجد منتخب شده دعوت به عمل آمده است.

کرمی در پایان با اشاره به اینکه هزینه ثبت نام برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این مراسم، مجانی خواهد بود، اظهار داشت: هزینه ثبت نام برای حضور در این مراسم پرفیض برای هر نفر، 10 تا 20 هزار تومان برآورد شده است.