به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی که در نشست دست اندرکاران حوزه راه وشهرسازی، تشکل‌های صنفی و حرفه ورزان سخن می گفت، با بیان اهمیت حوزه مهندسی، اظهار داشت: دو پدیده بسیار پیچیده در حوزه مهندسی وجود دارد که نخست تعداد بسیار زیاد مهندسان فارغ التحصیل است و دیگر اینکه در زمینه رقابت مهندسان فارغ التحصیل در سطح بین المللی اما و اگر وجود دارد که باید دید نحوه آموزش و پرورش مهندسان ایرانی برای رقابت جهانی تا چه حد کفایت می کند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: معتقدم تمام دفاتر مهندسی ثروتهای ملی ما هستند و حمایت از آنها را وظیفه خود می دانم . همچنین در سال گذشته در حوزه وزارتخانه بخش عمده ای از مطالبات پرداخت شد و امسال برای افزایش میزان طرح های پیمانکاران اندیشه هایی را مد نظر داریم.

وی با اشاره به وضعیت راه های استان گلستان، تصریح کرد: راه های شریانی به ویژه راه آق قلا به اینچه برون بهسازی و روکش آسفالت می شود و دسترسی استان گلستان به حوزه های آبی، ریلی، هوایی و جاده ای مزیت های نسبی در سطح منطقه محسوب می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تمام فعالیت ها توسط بخش خصوصی می تواند صورت گیرد، یادآور شد: میزان توسعه استان را با حجم تولید ثروت توسط بخش خصوصی مشخص می شود نه میزان وابستگی به دولت و درآمدهای نفتی. همچنین ارز ملی باید توسط مهندسان تولید شود نه اینکه با فروش نفت ارز وارد کشور شود.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: به توانمندی مهندسان ایرانی و جامعه حرفه ای کشورمان اساًساً اعتقاد دارم و ساخت سالن اجلاس سران در سال 1376 ظرف هفت ماه مؤید این مطلب است.

دیدار وزیر راه و شهرسازی با نماینده ولی فقیه در استان گلستان

آخوندی پس از نشست با تشکل های صنفی حوزه راه و شهرسازی و حرفه ورزان با حضور در بیت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، دیدار و در خصوص مسائل حوزه راه و شهرسازی این استان با وی گفتگو کرد.

عملیاتی کردن راه آهن گرگان- اینچه برون در سال جاری و پیگیری برای عبور غلات قزاقستان از این مسیر ریلی، بهسازی روکش آسفالت جاده آق قلا به اینچه برون از موارد مطرح شده توسط وزیر راه و شهرسازی در این دیدار بود.

آیت الله نورمفیدی نیز در این دیدار با ابراز نارضایتی از وضعیت این استان در سه حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری تاکید کرد که از دولت جدید برای ایجاد تحول در استان گلستان انتظار دارد و ارتباط ریلی با قزاقستان می تواند برای این استان تحول آفرین باشد.

وزیر راه وشهرسازی در سفر به استان گلستان از جاده آق قلا به اینچه برون و پایانه های مرزی ریلی و جاده ای اینچه برون، بیمارستان 320 تختخوابی در حال ساخت آیت الله طاهری گرگان و بافت فرسوده گرگان بازدید و در نشست تشکل های حرفه ای حوزه راه وشهرسازی و اساتید دانشگاه شرکت کرد.