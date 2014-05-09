دو فیناليست و دو نماينده در رده بندی در روز دوم

به گزارش خبرگزاري مهر، روز دوم رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا انتخابی المپیک نوجوانان نانجینگ چین در حال برگزاری است و در پایان مرحله مقدماتی دو نماینده کشورمان به دیدار فینال راه یافتند و دو نماینده دیگر راهی دیدار رده بندی شدند.

نتایج کشتی گیران کشورمان در روز دوم به شرح زیر است:

در وزن 54 کیلوگرم کشتی فرنگی امین قلاوند پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 11 – 2 شهرام تیموراز از ازبکستان را شکست داد وی در دور سوم با نتیجه 8 بر صفر مغلوب بیداخ متف از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. حریف وی در این دیدار احمد حسن از سوریه است.

در وزن 58 کیلوگرم کشتی فرنگی کرامت عبدولی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 8 بر 4 از سد حسن اف از تاجیکستان گذشت وی در دور سوم نیز گیوم از ویتنام را 8 بر صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عبدولی در دیدار فینال به مصاف کورماخالی از قزاقستان می رود.

در وزن 63 کیلوگرم کشتی فرنگی مهدی زیدوند در دور نخست رحیم جان اف از قزاقستان را 3 بر صفر شکست داد وی در دور دوم فوجی شوماتو از ژاپن را با نتیجه 8 بر صفر مغلوب کرد زیدوند در دور سوم نیز با ضربه فنی (12-2) از سد چوئی از کره جنوبی گذشت و به دیدار پایانی راه یافت. وی در دیدار فینال با اولولو از قرقیزستان مبارزه می کند.

در وزن 69 کیلوگرم کشتی آزاد احمد بذری در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر مونخباتار از مغلوستان را برد وی در دور دوم نیز محموداف از ازبکستان را 7 بر صفر برد اما در دور سوم با نتیجه 4 بر 2 مغلوب پریتان از هند شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف بذری در این دیدار ماتسویوکی از ژاپن است.

در وزن 76 کیلوگرم کشتی آزاد آرش نیرآبادی در دور اول 10 بر صفر وفایف از ترکمنستان را شکست داد وی در دوم با نتیجه 7 -4 مغلوب دولت حاجی از قزاقستان شد و با توجه به شکست این حریف در دور بعد نیرآبادی از دور رقابت ها کنار رفت.