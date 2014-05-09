ثبت نام از متقاضیان طراحي شبكه هاي ارتباطات راديوئي

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحي شبكه‌هاي ارتباطات راديوئي در راستاي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و با هدف استفاده بهينه از طيف امواج راديوئي، ساماندهي حجم زياد تقاضاهاي استفاده از طيف، برپائي شبكه‌هاي ارتباطات راديوئي اختصاصي مبتني بر تحليل فني و استفاده از توانائي‌هاي موجود در بخش خصوصي در ارتباط با طراحي شبكه‌هاي راديوئي به متقاضيان واجد شرايط داده مي‌شود.

عظیم فرد مديركل صدور پروانه سرويسهاي راديوئي رگولاتوري در این باره گفت: در حال حاضر درخواست بيش از 10 شركت براي دريافت پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحي شبكه‌هاي ارتباطات راديوئي در رگولاتوري در حال بررسي است و ثبت‌نام از متقاضيان دريافت این پروانه همچنان ادامه دارد.

متقاضيان دريافت پروانه مي‌توانند براي آگاهي از شرايط و ضوابط دريافت پروانه، ثبت‌نام الكترونيكي و ارسال مدارك به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي به نشانی اینترنتی www.cra.ir مراجعه كنند.